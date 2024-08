Do 2000 zł premii za otwarcie Konta Biznes w Credit Agricole

Konto Biznes w Credit Agricole oferuje szereg udogodnień do zarządzania finansami firmowymi. Przedsiębiorcy mogą korzystać z nowoczesnego e-banku oraz intuicyjnej aplikacji mobilnej CA24 Mobile do obsługi rachunku bankowego, w której dzięki wyszukiwarce Global Search łatwo odnajdą wszystkie transakcje, a asystent finansowy pomoże w analizie przepływów na koncie. Dostępne są również płatności mobilne. Konta Biznes to rodzina trzech rachunków firmowych dostosowanych do potrzeb prowadzenia firmy: Solista Biznes dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz Sonata Biznes i Symfonia Biznes dla małych i średnich firm.

Klienci, którzy do 31 grudnia zdecydują się na założenie rachunku wraz z kartą płatniczą oraz dostępem do serwisów CA24 (CA24 eBank, CA24 Mobile), mogą skorzystać ze specjalnej oferty. W ramach promocji przedsiębiorcy otrzymują na okres 12 miesięcy bezpłatne: prowadzenie konta, przelewy zwykłe w e-banku i aplikacji oraz kartę debetową do konta. Dodatkowo nowi klienci mogą uzyskać do 2 000 zł premii. Bonus przysługuje tym, którzy spełnią dwa warunki:

nawet 1 200 zł za aktywność w postaci wpływów na konto w wysokości min. 3 000 zł lub trzy transakcje kartą na tę samą kwotę miesięcznie,

800 zł za podpisanie w ciągu sześciu miesięcy od otwarcia konta pierwszej umowy o kredyt firmowy lub umowy o terminal POS (przez trzy miesiące klient powinien zapewnić obrót na terminalu na min. 1 000 zł).

- Jesteśmy bankiem, który skupia się na potrzebach swoich klientów i stale dostarcza im nowych korzyści. W ofercie, którą proponujemy od sierpnia, skupiamy się na prostych, a jednocześnie najbardziej istotnych z perspektywy klientów rozwiązaniach. Chcemy, by zarabiali i na swojej pracy i dzięki aktywnemu bankowaniu z Credit Agricole - mówi Robert Knopik, menadżer Zespołu MŚP i Agrobiznesu w Credit Agricole.

Oprócz promocji przedsiębiorcy mogą liczyć na codzienne wsparcie w prowadzeniu biznesu. Nowy portal Strefa Biznesu, stworzony przez bank Credit Agricole i Grupę EFL dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pomoże w codziennym zarządzaniu sprawami przedsiębiorstw. W jednym miejscu można sprawdzić saldo na koncie, skorzystać z kredytów oferowanych przez bank, najmu czy leasingu oferowanego przez Grupę EFL, wystawić fakturę czy też zamówić księgowość dla firm (usługa dostarczana przez CashDirector), pakiety medyczne (LUX MED), podpis kwalifikowany (Asseco) czy terminale płatnicze (Elavon). Strefa Biznesu jest dostępna przez stronę bankowości elektronicznej Credit Agricole (www.credit-agricole.pl). By uzyskać dostęp do platformy wystarczy założyć konto Biznes w Credit Agricole – Strefa Biznesu jest automatycznie dostępna dla obecnych klientów firmowych banku.