NTT DATA i Credit Agricole zapraszają polskie firmy do udziału w programie Open Innovation

Open Innovation to program stworzony w 2014 r. przez NTT DATA będący pomostem pomiędzy dużymi, rozpoznawalnymi markami a startupami. Ma on na celu wyszukiwanie i wdrażanie technologii, które nie tylko wpływają na biznes, ale także rozwiązują konkretne problemy społeczne i technologiczne. W tym roku wystartowała jego 14. edycja, w której po raz pierwszy biorą udział firmy z Polski.

- Nasi klienci to zazwyczaj duże, rozpoznawalne marki, takie jak Leonardo, RAI, a w tym roku także Credit Agricole Bank Polska, które zgłaszają się do nas z określonymi wyzwaniami. Wiemy, że można je rozwiązać dzięki technologii. Mamy też świadomość, że na rynku jeszcze nikt nie opracował rozwiązania w postaci aplikacji czy systemu IT, które by te wyzwania adresowało – tłumaczy Aleksandra Porowska, dyrektorka marketingu NTT DATA.

I tu pojawia się szansa dla startupów. Dzięki programowi Open Innovation zyskują możliwość pracy nad konkretnymi wyzwaniami w praktyce, korzystając z własnych technologii i pokazując ich wartość szerszej publiczności. W tym roku swoje pomysły zgłosiło już ponad 300 startupów. Te, których technologia najlepiej trafia w potrzeby klientów, zostają zaproszone na tydzień innowacji w Apuli. Tam rozwijają swój pomysł, blisko współpracując z NTT DATA i klientem, który zgłasza zapotrzebowanie na określoną technologię. Na koniec prezentują swoje rozwiązania. Zwycięska firma otrzymuje opiekę mentorską a także 30 tys. USD na wdrożenie Proof of Concept swojego pomysłu, czyli testowego rozwiązania.

Crédit Agricole szuka startupów, które pomogłyby im stworzyć rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Bank jest zainteresowany technologią, która pomogłaby jego pracownikom dopasować wewnętrzne procedury do obowiązujących regulacji prawnych. Zaproponowane przez start-upy rozwiązanie musi wykorzystywać technologie przetwarzania języka naturalnego (NLP) i uczenia maszynowego.

- Szukamy pomysłu na stworzenie innowacyjnego systemu opartego na sztucznej inteligencji, który zautomatyzowałby i zoptymalizował proces zarządzania regulacjami w bankach. Analiza nowych przepisów prawnych, identyfikacja obszarów wymagających aktualizacji w dokumentach bankowych i sugerowanie konkretnych zmian to czasochłonny proces. Jego zautomatyzowanie ułatwiłoby naszym pracownikom wprowadzanie zmian w dokumentach i znacznie przyśpieszyłoby działania. Jednocześnie zminimalizowałoby ryzyko błędów, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami – podkreśla Boris Guitton, dyrektor Departamentu Transformacji Cyfrowej w Credit Agricole.

Udział Crédit Agricole Bank Polska SA w programie NTT Data to kolejny krok w przyspieszeniu procesu innowacyjności. Pierwszym było zawarcie przez obie firmy długofalowej współpracy na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji.

- NTT DATA jest naszym Partnerem Technologicznym w ramach inicjatywy Innovation LAB CABP. Wybór NTT DATA był wynikiem starannego procesu przetargowego, który odzwierciedlał nasze wysokie wymagania co do partnera i wykorzystywanych rozwiązań technologicznych – dodaje Boris Guitton.

Nie bez powodu motywem przewodnim tegorocznej edycji NTT DATA Open Innovation jest sztuczna inteligencja. Jak wynika z raportu EY, aktualnie 43 proc. firm na całym świecie inwestuje w generatywną AI. Mimo to, przedsiębiorstwa nadal borykają się z brakiem odpowiednich technologii, które mogłyby rozwiązać wiele problemów i ułatwić procesy podejmowane przez firmy.