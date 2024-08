777 zł od Credit Agricole – najwyższy bonus na rynku

Jeszcze niedawno Credit Agricole oferował najwyższe oprocentowanie lokaty – 7 proc. Tym razem bank stawia na wysoki bonus dla nowych klientów. Potroił cyfrę siedem i tym samym klienci mogą zyskać nawet 777 zł.

- Wychodzimy z konkurencyjną ofertą, która wyróżnia się na rynku. 777 zł to wysoki bonus, który klienci mogą zdobyć w kilku prostych krokach – zaznacza Marta Kleszczyńska, manager zespołu zarządzania segmentami w Credit Agricole.

Żeby skorzystać z promocji „Szczęśliwa siódemka” wystarczy otworzyć Konto dla Ciebie w banku Credit Agricole, udzielić zgód marketingowych, aktywnie korzystać z serwisu CA24 Mobile i/lub CA24 eBank, a także wybrać wyciągi w formie elektronicznej. Klienci przez 21 miesięcy mogą otrzymywać zwrot 3% wartości swoich zakupów, za które zapłacili kartą, BLIKiem lub przy użyciu portfela cyfrowego – maksymalnie 37 zł co miesiąc. Głównym warunkiem do otrzymywania zwrotów jest wykonanie minimum dziesięciu transakcji w każdym z premiowanych miesięcy. Do promocji można przystąpić do końca roku.

Konto dla Ciebie to sztandarowy produkt banku Credit Agricole. Konto dla Ciebie jest bezpłatne dla użytkowników, podobnie jak wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, korzystanie z karty a także zwykłe przelewy przez Internet oraz w aplikacji CA24 Mobile - wystarczy spełnić bardzo proste warunki (zapewnić minimum 1500 zł miesięcznych wpływów i wykonać co najmniej pięć transakcji kartą, również przez Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay, SwatchPAY! lub BLIK.