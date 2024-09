Nawet 7,5 proc. na Lokacie Powitalnej dla nowych klientów w Credit Agricole

Klienci, którzy od 1 do 30 września, otworzą w Credit Agricole jedno z kont: Konto dla Ciebie, Konto dla Ciebie VIP lub Konto dla Ciebie MOVE! i zgodzą się otrzymywać oferty marketingowe, będą mogli skorzystać z promocyjnej oferty 180-dniowej Lokaty Powitalnej na 7,5 proc.

- Z badań wiemy, że jesteśmy pasywni w zarządzaniu swoimi oszczędnościami. Ponad połowa Polaków nie robi z nimi nic - to znaczy, że nie przenosi ich np. na lepiej oprocentowaną lokatę. Mam nadzieję, że nasze wysokie oprocentowanie tej lokaty będzie dla klientów dobrą motywacją do zmiany, a oszczędności nie będą topniały - mówi Hanna Niemiec-Kłak, manager Zespołu Produktów Oszczędnościowych.

Bank przyzna 7,5 proc. klientom, którzy przez cały czas trwania lokaty utrzymają zgodę na oferty marketingowe oraz w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty: przynajmniej raz zalogują się do aplikacji CA24 Mobile lub CA24 eBank oraz przynajmniej pięć razy zapłacą kartą do konta lub używając kodu BLIK.

Można otworzyć tylko jedną lokatę w ciągu 14 dni po otwarciu wskazanego konta. Klienci zrobią to w placówce Credit Agricole lub w aplikacji CA24 Mobile. Na lokatę można wpłacić od 1 000 zł do 100 000 zł, a maksymalna długość lokaty to 180 dni. Z oferty nie mogą skorzystać klienci, którzy mieli konto osobiste w banku Credit Agricole w ciągu ostatnich dwóch lat.