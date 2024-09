Inwestuj, zarabiaj i baw się z grą planszową „Misja Kasa” od Credit Agricole

„Misja Kasa” to gra planszowa stworzona z myślą o rodzinnej rozgrywce z udziałem dzieci. Fabuła gry toczy się w fikcyjnym miasteczku, a gracze wcielają się w role postaci, dla których każdy dzień jest nową przygodą: szansą na inwestycje, dodatkowy zarobek lub zrobienie czegoś dobrego dla siebie, innych ludzi czy środowiska. Życie pisze jednak różne scenariusze, dlatego gracze muszą być czujni i sprytnie radzić sobie z niektórymi, losowymi zdarzeniami.

- Gra planszowa to idealna forma grywalizacji, która umożliwia zabawę i naukę jednocześnie. Podczas rozgrywki dzieci uczą się skupienia, rozumienia zasad, trochę matematyki i przede wszystkim zarządzania pieniędzmi. Jednocześnie odpoczywają od wszechobecnej elektroniki – wiemy, że tego oczekują też ich rodzice. Dla wszystkich graczy jest to okazja, by spędzić czas w rodzinnym gronie – podkreśla Marcin Data, dyrektor departamentu zarządzania segmentami, daily banking oraz produktami oszczędnościowymi.

Grę stworzył Sergiusz Sawin z firmy The Heart. Pomagała mu Olga Chechłacz, także z The Heart, przy wsparciu zespołu banku Credit Agricole. Partnerem projektu jest Mastercard. Na kolejnych etapach powstania gry twórcy zapraszali do testów dzieci, dzięki czemu można było sprawdzać rozgrywkę w praktyce.

- Nasi testerzy byli bardzo wymagający, a ich wskazówki pomogły nam znacznie usprawnić doświadczenie grania – zaznacza Sergiusz Sawin, twórca gry „Misja Kasa”.

Gra wspiera edukację finansową najmłodszych i pozwala wprowadzać dziecko w świat pieniądza. W prosty sposób pokazuje, co to jest pożyczka, lokata, dlaczego warto się ubezpieczać, a także, jak działają karty płatnicze.

- Nauka poprzez zabawę jest jednym ze skuteczniejszych sposobów przyswajania wiedzy i budowania nowych nawyków. Jako firma działająca w branży finansowej, szczególną wagę przykładamy do edukacji i włączenia finansowego, dlatego z niezwykłym entuzjazmem wspieramy projekty, które są skierowane do najmłodszych. Misja Kasa to zatem nie tylko świetny pomysł na rodzinne popołudnie, ale również bardzo skuteczne narzędzie do budowania świadomości finansowej u dzieci – dodaje Jerzy Hołub, dyrektor marketingu i komunikacji na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

Jak dostać grę? Wystarczy, że rodzic otworzy Konto dla Ciebie Junior oraz wyrazi zgodę na komunikację SMS i e-mail, a następnie dziecko co najmniej trzy razy zapłaci w sklepach kartą Mastercard Junior. Z promocji mogą skorzystać osoby, których dziecko w momencie otwarcia Konta dla Ciebie Junior będzie miało ukończone 7 lat. Promocja potrwa do końca października.