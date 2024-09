Credit Agricole wesprze ochronę Lasu Prackiego we Wrocławiu

Bank Credit Agricole wesprze finansowo ochronę 18-hektarowego użytku ekologicznego Las Pracki. Znajduje się on w północno-zachodniej części Wrocławia, na terenie osiedla Maślice. Obszar ten jest objęty zabiegami czynnej ochrony przyrody ze względu na swoją wartość przyrodniczą.

Credit Agricole objął szczególnym wsparciem Las Pracki, by wspierać zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych na tym terenie. Położona tu łąka świeża wymaga stałej ingerencji człowieka, a jednocześnie kombinacja roślin, które ją tworzą, kształtuje się w sposób naturalny, dostosowując się do istniejących warunków. Dlatego też łąki nazywamy ekosystemami półnaturalnymi. Są bogactwem świata roślin, ale też miejscem życia dla licznych gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków i owadów. Kształtują klimat w skali lokalnej: zwiększają wilgotność powietrza, łagodzą wahania temperatury gleby i powietrza, mają istotny wpływ na ilość i rozkład opadów atmosferycznych, przyczyniają się do powstawania rosy i mgieł. Zwarta ruń roślin łąkowych zwiększa retencję wody. Dzięki magazynowaniu wody deszczowej w glebie łąki i pastwiska łagodzą skutki suszy i wpływają na bilans wodny. System korzeniowy traw doskonale wiąże cząsteczki gleby, dzięki czemu nie są one wypłukiwane ani wywiewanie, jak ma to miejsce na gruntach ornych. Tym samym chroni gleby przed erozją wodną i wietrzną. Wbudowany w tkanki roślin węgiel (pochodzący z dwutlenku węgla) po obumarciu traw i ziół jest w dużej mierze gromadzony wraz z roślinnymi szczątkami w glebie – dla porównania w lasach głównym magazynem węgla są drzewa, a dopiero potem gleba. Szacuje się, że europejskie użytki zielone (łąki i pastwiska) rocznie sekwestrują 100-200 kg węgla na hektar. ​Działania objęte Programem dotyczą też przeciwdziałania eutrofizacji zbiornika wodnego, co jest niezbędne dla ochrony żyjących tu płazów – w tym wpisanej do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt traszki grzebieniastej.

Dofinansowane działania będą prowadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej Miasta Wrocław pod nadzorem zespołu botaników, ornitologów i herpetologów. Zabiegi ochrony czynnej, które sfinansuje bank to m.in.: koszenie łąki wraz z wywozem biomasy, karczowanie, tworzenie pryzm gałęzi dla gadów, działania w zbiorniku wodnym – usuwanie nadmiernego porostu roślin i odmulanie.

Ochrona ekosystemu Lasu Prackiego to działanie, które wspiera zachowanie różnorodności biologicznej. Credit Agricole już jakiś czas temu przeanalizował swój wpływ na środowisko w tym zakresie i ryzyka z tym związane. Za nami ocena istotnego wpływu naszej działalności na zasoby przyrody. Obecnie pracujemy też nad polityką bioróżnorodności banku. Jednym z naszych priorytetów będzie wspieranie inicjatyw, które mają na celu przeciwdziałanie utracie zasobów przyrody i pogorszeniu usług ekosystemowych. Wsparcie ochrony Lasu Prackiego we Wrocławiu doskonale wpisuje się w ten cel. – podkreśla Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu banku odpowiedzialny m.in. za zrównoważony rozwój i ESG.

Program Re:Generacja realizuje ośrodek afiliowany przy Programie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska - UNEP-GRID Warszawa, z którym bank współpracuje m.in. przy programie Climate Leadership i #EndPlasticPollution. Bioróżnorodność zmniejsza się w bezprecedensowym tempie. Wg danych ONZ obecny poziom wymierania gatunków jest od 100 do 1000 razy wyższy niż naturalny poziom bazowy i wciąż rośnie. Aż 40 proc. powierzchni lądowej planety uległo degradacji, pogłębianie tego procesu zagraża prawie połowie światowego PKB.