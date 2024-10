Rusza program Aktywny Rodzic. Wniosek złożysz w CA24 eBank

Od 1 października 2024 r. rusza program Aktywny Rodzic. To nowe świadczenia dla rodzin, które mają ułatwić łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową. W ramach programu dostępne są trzy świadczenia: aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku oraz aktywnie w domu. Rodzicom i opiekunom prawnym przysługuje jedno świadczenie na każde dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Żeby skorzystać z programu, każdy z rodziców czy opiekunów prawnych musi pracować i mieć odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości co najmniej 50 proc. składek należnych od minimalnego wynagrodzenia.

Wnioski można składać do ZUS elektronicznie przez bankowość internetową CA24 eBank. Po wysłaniu wniosku, wnioskodawca, na podany przez siebie adres e-mail otrzyma Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). Następnie ZUS rozpatrzy wniosek i wyda decyzję w sprawie przyznania świadczenia. Po przyznaniu świadczenia, ZUS przekaże środki na konto podane we wniosku.

Przypominamy, że login do bankowości internetowej CA24 eBank (alias), klienci mogą znaleźć w aplikacji CA24 Mobile – pełnej korzyści. Wystarczy wejść w Profil klienta (inicjały lub zdjęcie), następnie wybrać Bezpieczeństwo, Kanały dostępu, spośród kanałów wybrać CA24 eBank i na koniec kliknąć Zobacz identyfikator.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/program-aktywny-rodzic