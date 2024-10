Bank Credit Agricole przystąpił do PCAF

Metodyka Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) umożliwia ocenę wielkości emisji gazów cieplarnianych, które związane są z kredytami korporacyjnymi, papierami wartościowymi, kredytami hipotecznymi czy samochodowymi. Pozwala to obliczyć emisje finansowane przez banki. Credit Agricole jest czwartym bankiem z Polski, który przystąpił do PCAF. To pierwszy krok w procesie dekarbonizacji portfela kredytowego, który jest jednym ze strategicznych celów banku.

Banki, pełniąc funkcję dostarczycieli kapitału, mają kluczową rolę do odegrania w transformacji energetycznej zarówno poprzez redukcję finansowanych przez siebie emisji, jak i poprzez promowanie inwestycji niskoemisyjnych. Dlatego, jednym z naszych strategicznych celów jest zielone finansowanie oraz finansowanie powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Dzięki temu chcemy pomagać naszym klientom przeciwdziałać zmianom klimatu. Wierzymy, że dołączenie do inicjatywy PCAF wesprze nas w realizacji celu, który związany jest z osiągnięciem neutralności węglowej do 2050 r. przede wszystkim w ramach portfela naszych klientów - podkreśla Jędrzej Marciniak, wiceprezes Credit Agricole odpowiedzialny za zrównoważony rozwój i ESG.

Dzięki dołączeniu do PCAF bank będzie miał dostęp do danych, wiedzy, dobrych praktyk rynkowych oraz konsultacji z ekspertami. Jedynym zobowiązaniem jest ujawnienie finansowanych emisji w ciągu trzech lat od przystąpienia do organizacji. Kalkulacja śladu węglowego z portfela kredytowego umożliwi bankowi wyznaczenie celów ograniczenia gazów cieplarnianych, które wpisują się w cele redukcyjne ogłoszone przez Grupę Crédit Agricole. Zrozumienie działań związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym z pewnością pomoże w skuteczniejszej ich redukcji.

PCAF to międzynarodowe partnerstwo instytucji finansowych, które opracowuje i wdraża zharmonizowane podejście do oceny i ujawniania emisji gazów cieplarnianych związanych z pożyczkami i inwestycjami. Podejście to zapewnia instytucjom jednolity, globalny standard liczenia i raportowania emisji gazów cieplarnianych, który gwarantujący przejrzystość i rozliczalność. To punkt wyjścia wymagany m.in. do ustalenia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, jak i dostosowania swojego portfela do porozumienia paryskiego. Organizacja rozwija się szybko nie tylko w Europie, ale także w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji i Pacyfiku. Liczy ponad 520 instytucji finansowych, które pochodzą z 75 krajów z różnych części świata.