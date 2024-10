Kup maszynę Husqvarna z ratami i ubezpieczeniem Credit Agricole

Jak wynika z badań Credit Agricole, blisko połowa osób kupujących na raty zarabia powyżej 5000 zł netto. Mogliby pozwolić sobie na drogie zakupy za gotówkę, ale nie chcą nadwyrężać domowego budżetu ani naruszać oszczędności. Dzięki kredytom ratalnym kupują sprzęt o lepszych parametrach technicznych i z dodatkowym wyposażeniem.

- Polacy twardo stąpają po ziemi i dlatego swoje marzenia spełniają na raty. A my im w tym pomagamy. Jesteśmy dumni, że klienci doceniają nas za uczciwą ofertę, sprawną obsługę i minimum formalności – mówi Tomasz Kamiński, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Partnerami w Credit Agricole Bank Polska.

Marzenia warto spełniać na raty, tym bardziej, że w najlepszych ofertach na rynku można dodatkowo zgarnąć atrakcyjne bonusy. Do końca roku klienci, którzy zdecydują się na zakup na raty 0 proc. z Credit Agricole wybranych maszyn i akcesoriów do pielęgnacji terenów zieleni marki Husqvarna, mogą uzyskać bezpłatne ubezpieczenie od kradzieży bez dodatkowych formalności. Kredytobiorca spłaca tylko tyle, ile faktycznie pożyczył od banku – bez żadnych dodatkowych marż i prowizji. Z oferty można skorzystać u wybranych dilerów Husqvarna współpracujących z bankiem.

Kredyt ratalny warto rozważyć zwłaszcza z myślą o zakupie maszyn wyższej klasy i z dodatkowymi akcesoriami. Jakość produktów używanego do prac ogrodowych jest kluczowa, ponieważ umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne wykonanie zadań, a w przypadku wyboru maszyn akumulatorowych dodatkowo minimalizujemy wpływ na środowisko i ograniczamy poziom hałasu.

Zakup maszyn Husqvarna na raty 0 proc., z ubezpieczeniem od kradzieży, to wyjątkowa oferta i wartość dodana, szczególnie dla klientów poszukujących robota koszącego Automower®, który pozostaje w ogrodzie wraz ze stacją ładującą przez cały sezon wegetacji, pracując zarówno w dzień jak i w nocy. Ubezpieczenie od kradzieży w przypadku robota Husqvarna – poza fabrycznym zabezpieczeniem kodem PIN - daje klientowi większe poczucie bezpieczeństwa. Większa elastyczność finansowa dzięki płatnościom ratalnym, może mieć też wpływ na decyzje zakupowe klientów wahających się pomiędzy alternatywnymi maszynami spalinowymi. Innowacyjne roboty koszące Husqvarna Automower® oraz urządzenia zasilane akumulatorowo są na tyle zaawansowane technologicznie, że efekty ich pracy oraz wydajność są porównywalne z ich spalinowymi odpowiednikami.

- Łatwość eksploatacji, walory ergonomiczne powodują, że są to rozwiązania bardzo dobrze sprawdzające się w przydomowych ogrodach jak i w profesjonalnym zastosowaniu. Wyboru dokonuje jednak klient, bo to on wie najlepiej do jakich prac, na jaki teren i z jaką częstotliwością będzie używał konkretną maszynę. W tej decyzji dilerzy Husqvarna oferują wsparcie i doradztwo w oparciu o doświadczenia i wiedzę produktową - mówi Ryszard Wójtowicz, Country Manager Husqvarna Poland Sp. z o.o.

- Przemyślane zakupy mają ogromne znaczenie, podobnie jak sposób wykorzystywania kupionego sprzętu na co dzień. Świadomość i nawyki każdego konsumenta mają konkretny wpływ na stan środowiska w którym żyjemy. Warto o tym pamiętać – zwraca uwagę Przemysław Przybylski, rzecznik Credit Agricole.