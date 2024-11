Credit Agricole Bank Polska S.A. dołącza do Koalicji Firm Razem Przeciwko Mobbingowi

Koalicja Firm Razem Przeciwko Mobbingowi, zainicjowana przez Dobrą Fundację, dąży do stworzenia miejsc pracy, w których każdy pracownik czuje się szanowany, wspierany i bezpieczny. Projekt będący częścią I Ogólnopolskiej Antymobbingowej Kampanii Społecznej - Godność ma swoje imię, powstał, aby pomagać organizacjom w walce z mobbingiem i innymi formami niewłaściwych zachowań poprzez wdrażanie Kodeksu Dobrych Praktyk, który obejmuje cykliczne diagnozy środowiska pracy, edukację oraz procedury antymobbingowe. Koalicja kieruje swoje działania do firm, które chcą aktywnie przeciwdziałać mobbingowi, wspierając kulturę organizacyjną opartą na zasadach fair play i poszanowaniu dla pracowników.

Decyzja Credit Agricole o przystąpieniu do Koalicji wpisuje się w misję banku, który od lat promuje wartości etyczne i odpowiedzialność społeczną. “Od wielu lay angażujemy się w działania, które budują zdrowe i bezpieczne środowisko pracy. Wdrożenie Kodeksu Dobrych Praktyk będzie kolejnym krokiem w stronę zbudowania przyjaznej, zrównoważonej kultury organizacyjnej. Przeciwdziałanie mobbingowi i dbanie o bezpieczeństwo emocjonalne pracowników jest jednym z priorytetów zarządzania odpowiedzialnością społeczną organizacji” - podkreśla Małgorzata Milczarek-Bukowska, wiceprezeska zarządu Credit Agricole.

Z kolei Kasia Jarymek, prezeska Dobrej Fundacji, podkreśla wagę przystąpienia banku do Koalicji: „Obecność takich instytucji jak Credit Agricole w naszej Koalicji to potwierdzenie, że coraz więcej firm dostrzega potrzebę budowania zdrowych i etycznych miejsc pracy. Wierzymy, że ich zaangażowanie będzie inspiracją dla innych organizacji, aby wspólnie z nami działać na rzecz eliminacji mobbingu”.

Każda firma zainteresowana przystąpieniem do Koalicji przechodzi przez proces spotkań informacyjnych oraz konsultacji, które umożliwiają szczegółowe zapoznanie się z założeniami projektu. Proces ten pozwala firmie dokładnie zrozumieć cele Koalicji oraz zasady Kodeksu Dobrych Praktyk, do których zobowiązuje się każda organizacja przystępująca do inicjatywy. Obejmuje on zasady takie jak szacunek dla każdej osoby, regularne działania diagnostyczne, które pozwalają monitorować atmosferę w miejscu pracy, oraz cykliczne działania edukacyjno-informacyjne mające na celu zwiększanie świadomości w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Zgodnie z Kodeksem, firmy w Koalicji zobowiązują się również do rozwijania standardów menedżerskich, wdrażania systemowych rozwiązań oraz ustanowienia Polityki Antymobbingowej. Przystąpienie do Koalicji oznacza również zobowiązanie do raportowania podjętych działań antymobbingowych oraz promowania tych działań na poziomie krajowym. Dla firmy jest to możliwość stania się częścią inicjatywy, która wspiera etyczne zasady i tworzy środowisko pracy sprzyjające dobrostanowi pracowników.

Więcej o Koalicji Firm Razem Przeciwko Mobbingowi można przeczytać na stronie:

https://www.dobrafundacja.org.pl/koalicja-firm



O Credit Agricole

Credit Agricole Bank Polska jest częścią Grupy Credit Agricole – jednej z 10 największych instytucji finansowych na świecie. W Polsce działa od 2001 r. Obsługuje ponad milion klientów w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Oferuje całą gamę produktów i usług bankowych, a także usług ubezpieczeniowych i assistance.

O Dobrej Fundacji

Dobra Fundacja to organizacja non-profit, której misją jest walka z mobbingiem i promowanie etycznych standardów w miejscach pracy. Fundacja działa na rzecz osób, które doświadczyły przemocy psychicznej w środowisku zawodowym, oferując wsparcie prawne, psychologiczne oraz edukacyjne. Poprzez kampanie społeczne, szkolenia oraz współpracę z firmami i instytucjami, Dobra Fundacja dąży do stworzenia bezpiecznych i przyjaznych miejsc pracy, w których każdy pracownik jest traktowany z godnością i szacunkiem.