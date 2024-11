Credit Agricole zwycięzcą 13. edycji międzynarodowego konkursu Open Innovation

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 11 dużych firm, które postawiły przed uczestnikami 21 wyzwań. Odpowiedziało na nie ponad 80 startupów, proponując różnorodne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Po zamknięciu zgłoszeń firmy wybrały pomysły i partnerów, z którymi współtworzyły rozwiązania projektowe w trakcie tygodniowego hackatonu (Open Innovation Week), który odbył się w San Michele Salentino we Włoszech. Zwycięski projekt został wyłoniony w drodze głosowania jury złożonego z ekspertów, dziennikarzy i przedstawicieli ekosystemu innowacji i startupów.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobył zespół Credit Agricole Bank Polska, który wspólnie z zespołami NTT DATA Polska i Myriad AI przygotował koncepcję narzędzia umożliwiającego automatyczne śledzenie zmian w regulacjach prawnych i dostosowanie organizacji do nowych przepisów. Nagrodą za zwycięstwo w konkursie jest grant w wysokości 30 tys. euro na wdrożenie zaprojektowanego rozwiązania.

- Polskie banki należą do najbardziej zaawansowanych technologicznie instytucji finansowych w Europie. Równocześnie polski rynek bankowy należy do najściślej regulowanych. Przepisy, do których musimy się stosować, często się zmieniają, a jest ich tak wiele, że coraz trudniej śledzić te zmiany przy użyciu zwyczajowej, ludzkiej ekspertyzy. Dlatego sięgamy po technologię opartą na sztucznej inteligencji, która potrafi śledzić zmiany regulacyjne znacznie wydajniej. Jesteśmy przekonani, że wdrożenie takiego rozwiązania przyniesie wiele korzyści dla naszego biznesu i dla naszych klientów – podkreśla Grzegorz Kański, główny architekt LCDT w Departamencie Transformacji Cyfrowej Credit Agricole.

- Innowacja jest motorem rozwoju. Jedynie dzięki przyjęciu nowych technologii firmy mogą odpowiadać na potrzeby stale zmieniającego się rynku, zachowując konkurencyjność. Jak podaje Harvard Business Review, na całym świecie 89 proc. dużych firm stoi w obliczu transformacji cyfrowej. To wykładnicza i nieodwracalna zmiana, w wyniku której aplikacje sztucznej inteligencji zmieniają sposób, w jaki pracujemy, oferując nowe możliwości automatyzacji, analizy danych i personalizacji usług – skomentowała Aneta Bartnicka, country manager NTT DATA Polska.