W Credit Agricole klienci otrzymają dokumenty na trwałym nośniku w CA24 eBank

Klienci Credit Agricole otrzymają dokumenty na trwałym nośniku w serwisie CA24 eBank. Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu, w Credit Agricole elektroniczne wersje dokumentów zastąpią wersje papierowe, które dotychczas bank wysyłał klientom listownie. Wśród nich znajdą się m.in. informacje o zmianach w umowach, regulaminach, tabelach opłat, a także w usługach. Będą one dostępne w CA24 eBank, w sekcji Wiadomości, w zakładce Moje dokumenty. Klientom, którzy nie mają dostępu do tego serwisu, bank udostępni archiwum dokumentów na dedykowanej platformie.

Pojęcie „trwałego nośnika” pochodzi z ustawy o prawach konsumenta. Jest to taki sposób zapisu i udostępniania dokumentów przez bank klientowi, który umożliwia wielokrotne odczytywanie tych dokumentów, a jednocześnie uniemożliwia ich usunięcie lub zmianę. Za trwały nośnik uważa się: dokument wydrukowany na papierze, płytę CD/DVD, mail z załączonym plikiem PDF lub plik PDF zapisany na specjalnym nośniku, którego treści nie można zmienić ani usunąć (dokumenty zapisywane są w tym przypadku w technologii WORM - Write Once, Read Many / co w języku angielskim oznacza: „zapisz raz, czytaj wiele razy”).

- Wdrażamy rozwiązanie, które spełnia wymagania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, niezmienności i nieusuwalności informacji. Dokumenty zapisane i archiwizowane w ten sposób mają zapewnioną kontrolę integralności treści. Nie będzie możliwe ich przypadkowe usunięcie lub celowa edycja. Dzięki temu zachowują swoją moc dowodową przez cały, wymagany dla danego typu dokumentu, okres przechowywania – zapewnia Justyna Lewandowska, manager ds. Jakości i Efektywności Procesów w banku Credit Agricole.

Nowe rozwiązanie to szybka i wygodna alternatywa dla papierowej korespondencji. Pomaga również spełnić wymogi nałożone na banki przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, zgodnie z unijnymi dyrektywami PSD oraz MiFID.