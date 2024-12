Polacy nie wiedzą, jak zachować się w przypadku cyberataku

Trudno się dziwić, że przestępcy polują na swoje ofiary w sieci. Już 94 proc. Polaków załatwia jakąś część swoich spraw przez internet. Pokolenie Zet (16-25 lat), najczęściej kupuje w ten sposób odzież (59 proc.). Pozostałe pokolenia - od Y (26-40 lat), przez X (41-55 lat), na Silver skończywszy (56-75) - w intrenecie najczęściej załatwiają sprawy bankowe.

Ponad połowa badanych ocenia swoją wiedzę na temat oszustw internetowych relatywnie dobrze, a młodsze pokolenia są bardziej pewne swojej wiedzy. Na poziomie deklaratywnym badani znają typy oszustw internetowych i twierdzą, że wiedzą jak je rozpoznać. Wydaje się jednak, że bardziej prawdopodobne jest to, że Polacy korzystający z internetu traktują oszustwa internetowe jako część rzeczywistości, w której funkcjonują i przed którą muszą nauczyć się bronić, a nie jej unikać. Potwierdzeniem jest fakt, że tylko jedna trzecia badanych nie doświadczyła żadnej próby oszustwa, czy wyłudzenia w internecie.

Tylko 20 proc. badanych deklaruje, że dokładnie wie, co zrobić, kiedy padnie ofiarą cyberataku, ale aż 60 proc. twierdzi, że wie mniej więcej, co należy zrobić. Nieco bardziej pewne są osoby z pokolenia Z, ale warto wspomnieć, że są to osoby najmniej zachowawcze, jeśli chodzi o różne strategie zapobiegania czy zabezpieczenia się przed oszustwami internetowymi.

- Rzadko rozmawiamy z bliskimi na temat zagrożeń, oszustw związanych z korzystaniem z internetu - robi to tylko 35 proc. Polaków. Nie jest to dobra informacja, szczególnie w sytuacji w której oceniamy skalę tych zagrożeń jako dużą lub bardzo dużą - mówi Katarzyna Kierzkowska, managerka do spraw badań i analiz rynku w Credit Agricole.

Credit Agricole od lat prowadzi działania edukacyjne, które mają uświadomić Polakom zagrożenia i sposoby, jak ochronić w takiej sytuacji swoje pieniądze i dane. Bank zachęca także do rozmów na ten temat z bliskimi - zarówno z dziećmi, jak i osobami starszymi. W tym roku wydał raport „Bezpieczeństwo w sieci. Jak ochronić siebie i swoje pieniądze”, który jest kompendium wiedzy o cyberbezpieczeństwie, popartym najnowszymi danymi i przykładami z życia. Internauci znajdą w nim między innymi szczegółowe informacje o tym, jak rozpoznawać fałszywe maile i SMS-y, bezpiecznie robić zakupy w internecie i korzystać z serwisów ogłoszeniowych. Raport jest bezpłatny i można go pobrać ze strony banku.