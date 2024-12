Kredyt Ekologiczny FENG z unijną dotacją. Złóż wniosek w Credit Agricole

Kredyt Ekologiczny FENG, jest elementem Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Dzięki niemu firmy mogą uzyskać wsparcie finansowe na projekty przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Kredyt przeznaczony jest dla firm zatrudniających do trzech tysięcy pracowników i prowadzących działalność w Polsce. Środki z kredytu mogą być wykorzystane na projekty związane z termomodernizacją budynków, modernizacją urządzeń, instalacją linii technologicznych oraz montażem instalacji OZE (z magazynem energii) na potrzeby prowadzonej działalności.

Wraz z Kredytem Ekologicznym FENG można otrzymać również bezzwrotną dotację z Unii Europejskiej, wypłacaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Credit Agricole pomaga przedsiębiorcom prawidłowo przygotować wnioski o dotacje, a następnie przekazuje je do BGK.

Trzeci konkurs wniosków

W listopadzie rozpoczął się trzeci konkurs wniosków o dotację unijną. Budżet konkursu wynosi 660 mln zł. Wnioski można składać do 31 stycznia.

Warunkiem udziału w naborze jest posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej potwierdzonej przez bank promesą Kredytu Ekologicznego oraz posiadanie dokumentu audytu dla Działania 3.1. FENG Kredyt Ekologiczny, według wzoru zmieszczonego w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej BGK. Audyt powinien potwierdzać, że dzięki realizacji inwestycji, zostanie osiągnięta oszczędność energii pierwotnej w wysokości minimum 30 proc. w odniesieniu do poziomu jej zużycia przed uruchomieniem projektu.

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców ze wszystkich branż, którzy planują wdrożyć ekologiczne rozwiązania technologiczne, obniżające ich ślad węglowy i poprawiające wydajność energetyczną. O przyznaniu dotacji, po spełnieniu wymogów regulaminowych, będzie decydowało miejsce na liście rankingowej wynikające z zależności pomiędzy nakładami inwestycyjnymi (wydatki kwalifikowane w zł) a ilością energii pierwotnej, zaoszczędzonej dzięki realizacji inwestycji, w megawatogodzinach (MWh).

Zielona przyszłość

- Wprowadzenie do naszej oferty Kredytu Ekologicznego FENG umożliwia polskim firmom jeszcze szerszy dostęp do finansowania ich „zielonych” inwestycji – mówi Frederic Lustig, dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych w banku Credit Agricole. - Rozwój prośrodowiskowych rozwiązań w biznesie to nie tylko droga do bardziej zrównoważonego rozwoju, ale też do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Wspierając te działania, nasz bank konsekwentnie angażuje się w budowę zielonej przyszłości polskiej gospodarki. – dodaje Frederic Lustig.

Aby przybliżyć klientom założenia programu i aktualne zasady aplikacji, Credit Agricole organizuje spotkania informacyjne dla przedsiębiorców z różnych regionów Polski.

Więcej informacji na temat oferty kredytów, które finansują zielone inwestycje w banku Credit Agricole na stronie internetowej banku.