Credit Agricole ocenione przez Fitch na A+

Rating LT IDR na poziomie A+ należy do najlepszych wyników wśród polskich banków. Kluczowym czynnikiem wpływającym na rating jest zaplecze właścicielskie w postaci silnej Grupy Credit Agricole (CASA), której rating IDR według metodologii Fitch Ratings wynosi obecnie A+.

„Fitch uważa, że skłonność CASA do wsparcia CABP jest bardzo wysoka, biorąc pod uwagę uwzglę- dnienie banku w strategii restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji spółki dominującej (SPE) oraz ryzyko utraty reputacji przez CASA w związku z niewypłacalnością. Nasz pogląd uwzględnia również fakt, że Polska jest ważnym rynkiem wzrostu dla CASA. (…) Nasze oceny kapitalizacji i finansowania CABP odzwierciedlają korzyści płynące ze zwykłego wsparcia dostępnego od spółki dominującej” – czytamy w komunikacie agencji.

Agencja zwraca uwagę na posiadane przez CABP relatywnie niewielkie udziały w rynku krajowym, między 1,5 a 2 proc. w depozytach i pożyczkach klientów oraz model biznesowy ukierunkowany na bankowość detaliczną. Wskazuje jednocześnie wdrażaną obecnie strategiczną zmianę w kierunku bardziej zrównoważonego, uniwersalnego modelu bankowości opartej na silnych relacjach z klientami.

Fitch ocenia, że profil finansowania CABP poprawił się w ostatnich latach dzięki udanej akwizycji detalicznych rachunków bieżących i oszczędnościowych.

„Pomogło to bankowi osiągnąć stabilną zdolność do samofinansowania przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów finansowania na poziomie zbliżonym do średniej dla większych banków krajowych. Bufory płynności są komfortowe. Nasza ocena uwzględnia również korzyści płynące ze zwykłego wsparcia płynności łatwo dostępnego od podmiotu dominującego” – podaje Fitch w komunikacie.

- Wysoka ocena ratingowa świadczy o słuszności drogi, którą obraliśmy i konsekwentnie nią podążamy. Skupiamy się na poprawianiu efektywności w oparciu o własne zasoby i rozwój organiczny. Ten stabilny fundament, a także mocne wsparcie Grupy Credit Agricole sprawia, że jesteśmy dobrym i wiarygodnym partnerem dla każdego biznesu na polskim rynku – komentuje Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu Credit Agricole Bank Polska.

- Mocne zaplecze Grupy Credit Agricole - jednej z największych instytucji finansowych na świecie - pozwala nam myśleć o stabilnym rozwoju w Polsce. Mamy duże ambicje wzrostu we wszystkich obszarach działalności. Wysoki rating potwierdza, że rynek pozytywnie ocenia nasze plany – dodaje Bernard Muselet, Senior Country Officer Credit Agricole w Polsce.