Gwarancje EkoMax i BiznesMax Plus dla klientów Credit Agricole

Gwarancje EkoMax to oferta skierowana do firm, które planują transformację energetyczną. Pozwala bezpłatnie zabezpieczyć kredyt inwestycyjny, a dodatkowo uprawnia do skorzystania z dopłaty do kapitału kredytu objętego gwarancją w wysokości 20 proc.

EkoMax na inwestycje prośrodowiskowe

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także spółki o średniej kapitalizacji mogą zabezpieczyć swój kredyt na wypadek problemów z terminową spłatą. W przypadku, gdy kredytobiorca nie jest w stanie spłacić zobowiązania z własnych środków, zrobi to gwarant w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Z gwarancji EkoMax mogą skorzystać firmy, które planują termomodernizację budynków, zarówno usługowych, handlowych, produkcyjnych jak i biurowych. Finansowanie objęte gwarancją może także służyć instalacji rozwiązań zmniejszających zużycie energii, modernizację linii produkcyjnych, wymianę parku maszynowego, instalację odnawialnych źródeł energii czy technologii ograniczających zużycie wody. Istotne jest aby proponowane zmiany potwierdzone były audytem energetycznym i wskazywały na oszczędność energii na poziomie minimum 30 proc.

BiznesMax Plus dla nowoczesnych firm

Dla inwestorów, którzy chcą rozwijać nowoczesną gospodarkę i planują transformację cyfrową swoich firm, BGK wspólnie z Credit Agricole mają ofertę gwarancji BiznesMax Plus. To zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych w trzech kategoriach:

innowacje (np. ulepszenie produktów lub procesów),

eko-innowacje (np. OZE, GOZ),

transformacja cyfrowe (np. automatyzacja, BigData, cyberbezpieczeństwo).

Dodatkowym atutem gwarancji BiznesMax Plus jest dopłata do kapitału kredytu w wysokości 10 proc. lub 20 proc.

Obie gwarancje kredytowe zabezpieczają do 80 proc. kwoty kredytu inwestycyjnego pomniejszonego o dopłatę do kapitału.

- Dzięki współpracy BGK i Credit Agricole przedsiębiorcy zyskują łatwiejszy dostęp do finansowania potrzebnych inwestycji, które unowocześniają polską gospodarkę i sprawiają, że staje się ona bardziej przyjazna dla środowiska. Wiemy, że dla wielu firm to niełatwy proces, który wymaga wsparcia. Dlatego chętnie im w tym pomagamy – przekonuje Filip Kaczmarek, dyrektor Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Agrobiznesu.

Gwarancje EkoMax i BiznesMax Plus są bezpłatne dla klientów. Doradcy Credit Agricole pomagają przedsiębiorcom w załatwieniu wszystkich formalności związanych z udzieleniem kredytu, gwarancji oraz dopłaty do kapitału kredytu.

Dodatkowych informacji udziela

Przemysław Przybylski

Rzecznik Prasowy Credit Agricole

tel. 519 019 041

e-mail: prprzybylski@credit-agricole.pl

Twitter: @przybylskipp