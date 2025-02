Aleksandra Mirosław z Dawidem Podsiadło w nowej kampanii Credit Agricole

Od kilku lat centralną postacią platformy komunikacyjnej naszych kampanii jest Dawid Podsiadło. Ale adresując swoje rozwiązania do różnych grup klientów zaprasza do współpracy ze swoim ambasadorem także różne nowe twarze. W nowej odsłonie kampanii zachęcającej do otwarcia konta i skorzystania z atrakcyjnej lokaty pojawia się Aleksandra Mirosław, złota medalistka olimpijska we wspinaczce sportowej z Igrzysk w Paryżu oraz zwyciężczyni 90. edycji plebiscytu Przeglądu Sportowego na Sportowca Roku 2024. Spoty z jej udziałem promują 90-dniową Lokatę Powitalną nawet na 8 proc

Barbara Pijanowska, dyrektorka Pionu Marketingu, Digital i Doświadczenia Klienta w Credit Agricole: „Mamy nadzieję, że klienci docenią ten niezwykle inspirujący duet, lekkie przymrużenie oka w samej koncepcji kreatywnej oraz relację pomiędzy bohaterami w naszym nowym spocie. Wizerunek pani Aleksandry idealnie łączy się z wartościami naszej marki. Chcemy działać sprawnie, szybko i sięgać wysoko tworząc rozwiązania dla naszych Klientów a dodatkowo wywoływać dobre emocje. Pani Aleksandra jest bardzo ciekawą i pozytywną osobą. Nie ukrywam, że sama współpraca na planie była dla nas niesamowitą lekcją tego, co można osiągnąć konsekwencją, dyscypliną i skupieniem na celu. Sport jest nieustająco ogromną inspiracją dla wielu dziedzin, także dla biznesu”.

Oprócz lokaty w kampanii promowana jest jeszcze jedna oferta. Klienci, którzy otworzą konto do 31 marca w aplikacji CA24 Mobile lub w placówce Credit Agricole, mogą otrzymać premię „Szczęśliwa siódemka” 777 zł a także bezpłatną naprawę telefonu na trzy miesiące. Wystarczy, że zgodzą się otrzymywać oferty marketingowe, raz w miesiącu zalogują się do aplikacji lub CA24 eBank oraz 10 razy w miesiącu zapłacą kartą lub używając kodu BLIK. Spoty o tej ofercie, z udziałem Dawida Podsiadło oraz Roberta Makłowicza, można już od stycznia zobaczyć w telewizji oraz Intrenecie i posłuchać ich w stacjach radiowych.

Jędrzej Marciniak wiceprezes banku Credit Agricole: „Nasze reklamy, zarówno telewizyjne, jak i internetowe, mają lekką formę, humor, są dynamiczne, a zaproszenie do współpracy znanych i lubianych osób, osadzenie ich w unikalnych dla nich kontekstach, dodatkowo podnosi atrakcyjność kreacji. Wiemy jak bardzo nasi klienci polubili duet Dawid Podsiadło i Robert Makłowicz szczególnie za poczucie humoru, niełatwe do osiągnięcia w reklamie. Z badań wiemy, że między innymi ta lekkość i humor buduje wyróżnialność naszej marki, a to już duży kapitał emocjonalny – budowanie emocji w kategorii bankowej to chyba jedno z największych wyzwań”.

Nowe formaty z udziałem Aleksandry Mirosław również pojawiają się w telewizji, internecie i radiu. Kampania obejmuje mix działań: w 138 stacjach TV oraz 227 stacjach radiowych, a także na YouTubie i w social mediach. Lokata Powitalna będzie także promowana poprzez kampanię bannerową na stronach www i w najważniejszych porównywarkach finansowych. Współpraca z Aleksandrą Mirosław obejmie także działania kontentowe.

Aleksandra Mirosław, złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu: "We wspinaczce na czas liczy się precyzja, szybkość i jak zawsze powtarzam - dobry zespół. A duecie z Dawidem Podsiadło ten ostatni nabrał zupełnie nowego znaczenia! Cieszę się, że mogłam dołożyć do tej kampanii trochę sportowej energii i dystansu, bo łączenie różnych światów bywa inspirujące – zarówno w sporcie, jak i w życiu."

Pomysł kreatywny kampanii przygotowała Agencja Reklamowa JUST. Produkcja realizowana była przez Film Produkcja, reżyserem jest Tadeusza Śliwa. Za planowanie i zakup mediów odpowiada Zenith. Kreacje do kampanii internetowych przygotowały agencje JUST i Point of View. Za planowanie i zakup mediów w Internecie odpowiedzialna jest agencja MindShare.