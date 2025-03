Credit Agricole wyróżniony za raport o cyberbezpieczeństwie

Redakcja Home&Market od lat przyznaje Ordery Finansowe. Docenia w ten sposób produkty i rozwiązania instytucji finansowych, które wyróżniają się innowacyjnością, odpowiadają na zmieniające się potrzeby klientów i ułatwiają funkcjonowanie firmom, jak i gospodarstwom domowym. W tym roku kapituła wyróżniła raport Credit Agricole Jak ochronić siebie i swoje pieniądze?

Bank Credit Agricole od lat prowadzi działania edukacyjne, które mają uświadomić Polakom zagrożenia ze strony cyberprzestępców i sposoby, jak ochronić przed nimi swoje pieniądze i dane. Robi to na wiele sposobów, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób. Wykorzystuje m.in. swoje profile w mediach społecznościowych, bloga, placówki bankowe czy stronę internetową. Wysyła także bezpośrednie wiadomości do klientów i organizuje spotkania na żywo z ekspertami. Z badań Credit Agricole wynika, że mimo rosnących zagrożeń, wiele osób wciąż popełnia podstawowe błędy w kwestii bezpieczeństwa online. Co trzeci Polak spotkał się z próbą oszustwa w internecie, a co szósty stracił w ten sposób pieniądze. Ryzyko ciągle rośnie, ponieważ według deklaracji już 94 proc. Polaków załatwia różne sprawy online. Jednocześnie co czwarta osoba badana przez bank Credit Agricole, deklaruje małą wiedzę na temat zagrożeń.

- Cieszymy się, że kapituła plebiscytu zauważyła i doceniła nasze działania. To nasza cegiełka w walce z cyberoszustami. Szykujemy już kolejne inicjatywy. Zależy nam, żeby dotrzeć do największej liczby osób - mówi Marcin Woźniczko, Content Marketing Manager w banku Credit Agricole - Zachęcamy także wszystkich do rozmów na ten temat z bliskimi, bez względu na ich wiek.

Raport Jak ochronić siebie i swoje pieniądze? to kolejna inicjatywa banku w ramach kampanii Bankuj bezpiecznie #NIEDAJSIĘZŁOWIĆ. Eksperci banku przeanalizowali najczęstsze metody działania cyberprzestępców i przygotowali praktyczny przewodnik, jak nie dać się oszukać. W raporcie znajdują się m.in. szczegółowe informacje o tym, jak rozpoznawać fałszywe maile i SMS-y, bezpiecznie robić zakupy w internecie i korzystać z serwisów ogłoszeniowych. To kompendium wiedzy poparte najnowszymi danymi i przykładami z życia.

Raport można bezpłatnie pobrać na stronie banku.