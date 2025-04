„Ścieżka generacji w oszczędzaniu” – wystawa Uniwersytetu SWPS i Credit Agricole

Wystawa „Ścieżka generacji w oszczędzaniu” to projekt Centrum Legal (Communication) Design Uniwersytetu SWPS i Credit Agricole. Bank od lat bada oszczędnościowe postawy Polaków, wspiera edukację finansową i promuje świadome zarządzanie budżetem. Wykorzystuje w tym celu wiele działań, m.in. animuje już ponad 7,5 tys. społeczność #WyzwanieOszczędzanie na profilu Facebook.

- Szukaliśmy nowych, nietypowych sposobów, żeby poruszyć temat oszczędzania. Bardzo ucieszyła nas propozycja Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Idea interpretacji naszych badań* w postaci artystycznych grafik jest świeża, niespotykana. Na pewno zachęci kolejne osoby do refleksji, przyjrzenia się swojemu sposobowi zarządzania pieniędzmi, oszczędzania – mówi Katarzyna Kierzkowska, badaczka z Credit Agricole.

Wystawa „Ścieżka generacji w oszczędzaniu” to zaproszenie do odkrywania zmieniających się podejść do finansów i zarządzania pieniędzmi na przestrzeni dekad. Ekspozycja przenosi w świat finansowych nawyków Generacji Silver, X, Y i Z, ukazując różnice między tradycyjnym oszczędzaniem a nowoczesnymi metodami zarządzania budżetem. Każda generacja ma swój własny sposób myślenia o pieniądzach – od oszczędności na czarną godzinę, przez dywersyfikację inwestycji, aż po cyfrowe portfele i aplikacje do zarządzania wydatkami. W przestrzeni wystawy historie różnych pokoleń łączą się w jeden narracyjny szlak, który nie daje jednoznacznych odpowiedzi, lecz prowokuje do refleksji i zadania sobie pytania: czym oszczędzanie jest dla mnie?

Autorami i producentami wystawy są Zuzanna Zysiek i Michał Hadzik, doktoranci w Instytucie Projektowania Uniwersytetu SWPS.

- Wielokrotnie współpracowaliśmy z bankiem i realizowaliśmy innowacyjne projekty z zakresu legal design, których celem było projektowanie bankowości przyjaznej człowiekowi. Tym razem sięgamy po potencjał designu do wizualizacji danych, pokazując zmianę społeczną w postrzeganiu oszczędzania. Chcemy w ten sposób uwrażliwiać, budować świadomość, inspirować i edukować w zakresie nowych form oszczędzania. Świat się zmienia, ale starajmy się, żeby zmieniał się przez świadome projektowanie – mówi dr Dorota Płuchowska, kierowniczka sekcji Legal Design w Centrum Legal (Communication) Design, która koordynowała projekt.

Jak podkreślają autorzy prac: „Oszczędzanie nie ma jednej definicji. Nasza wystawa to opowieść o zmianach, jakie zachodziły w podejściu do finansów na przestrzeni pokoleń. To wizualna i narracyjna podróż, która pokazuje, jak bardzo ewoluowało myślenie o pieniądzach – od zachowawczej ostrożności, przez stabilność i planowanie, aż po cyfrową elastyczność i natychmiastowość. Ta wystawa nie daje jednoznacznych odpowiedzi – ale stawia pytania, które warto sobie zadać”.

Wernisaż wystawy odbędzie się 14 kwietnia o godz. 17:00. Wydarzeniu towarzyszyć będzie spotkanie pod hasłem „Czy oszczędzanie to tylko pieniądze?”. Udział w nim wezmą autorzy wystawy i eksperci z Credit Agricole: Katarzyna Kierzkowska i Jacek Stąpała. Poruszą oni również kwestie związane z zarządzaniem własnym budżetem oraz odkładaniem pieniędzy na przyszłość, w szczególności przez studentów.

Wystawę „Ścieżka generacji w oszczędzaniu” w Galerii Grafiki USWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b będzie można oglądać do 7 maja. Wstęp wolny.

*Badanie CAWI zrealizowane w sierpniu 2024 roku, na panelu badawczym Ariadna, N=2084, próba ogólnopolska, reprezentatywna, wiek 16+.

