Dołącz do Akcji Czysta Odra i walcz z mikroplastikiem

Na wydarzenie pod nazwą Akcja Czysta Odra składają się setki lokalnych akcji sprzątania organizowane nad Odrą i wszystkimi jej dopływami. Akcje będą prowadzone od czeskich Moraw aż po Zalew Szczeciński oraz rzeki Świnę i Dziwną, którymi woda z Odry uchodzi do Bałtyku.

Mikroplastik nie znika ze środowiska

- 80 procent zanieczyszczenia mórz to właśnie śmieci spływające rzekami. Ze względu na brak w Polsce systemu kaucyjnego na opakowania napojowe, wciąż to one właśnie stanowią ogromną ilość odpadów zatruwających rzeki i Bałtyk. Plastikowe śmieci w wodzie rozpadają się na cząsteczki niewidoczne dla ludzkiego oka, tzw. mikroplastik. Nigdy nie znikają ze środowiska i zabijają życie w wodzie - alarmuje Dominik Dobrowolski, pomysłodawca i główny organizator Akcji Czysta Odra.

Akcja odbywa się w ramach kampanii edukacyjnej #mniejplastiku organizowanej od pięciu lat przez: bank Credit Agricole oraz spółka leasingowa EFL. Tegoroczna edycja Akcji Czysta Odra odbywa się również pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wód Polskich, marszałków nadodrzańskich, a także burmistrzów i wójtów nadodrzańskich gmin.

Organizatorzy lokalnych akcji sprzątania mogą dostać finansowe granty na wsparcie organizacji wydarzeń. - Środki z grantów można przeznaczyć np. na zakup sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia akcji: rękawic, worków, chwytaków. Można zapłacić za odbiór zebranych śmieci, albo zorganizować ognisko z kiełbaskami dla uczestników - wyjaśnia Przemysław Przybylski, rzecznik Credit Agricole.

Zorganizuj swoją akcję

W tym roku wydarzenia w ramach Akcji Czysta Odra będą organizowane od 1 kwietnia do 31 maja. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, którym leży na sercu czystość polskich rzek. Każdy może powołać lokalny sztab i zorganizować własną akcję sprzątania lub dołączyć do jednej z akcji już zorganizowanych.

Wszystkie lokalne akcje rejestrują regionalni koordynatorzy, którzy również udzielają informacji o miejscu i czasie akcji:

Anna Piróg - email: stowarzyszenie.plywadla@gmail.com, tel. 512 283 870. Zgłoszenia akcji od Lokalnych Koordynatorów z terenu Dorzecza Odry od Bohumina (Czechy) do Opola, czyli np: z Raciborza, Kędzierzyna Koźla, Krapkowic, Opola oraz z dopływów Odry z tego rejonu.

Kontakt dla mediów, sponsorów oraz kontakt dla akcji z innych (niż wymienione powyżej) terenów - należy skontaktować się z Dominkiem Dobrowolskim.

Dołącz do nas i wspólnie zadbajmy o czystość naszych rzek :)

