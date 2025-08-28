Credit Agricole nominowany do nagrody Zero Project Awards 2026
Bank Credit Agricole znalazł się na liście nominowanych do prestiżowej międzynarodowej nagrody Zero Project Awards 2026. Uznanie jury konkursu zdobył pomysł na udostępnianie dokumentów bankowych w języku migowym dla niesłyszących klientów.
2025-08-28, 14:18

Bank udostępnia na swojej stronie internetowej zestaw siedmiu dokumentów najczęściej wykorzystywanych w relacjach z klientami, w tłumaczeniu na polski język migowy. Dostępne są m.in. wzory umowy i regulaminu konta dla osób fizycznych, umowy pożyczki gotówkowej oraz tabela opłat i prowizji. Głusi klienci mogą w dogodnej dla siebie formie zapoznać się z treścią dokumentów przed ich podpisaniem.

 

- Dbamy o to, żeby nasze usługi były dostępne dla wszystkich klientów, także tych ze specjalnymi potrzebami. Ułatwianie dostępu do dokumentów bankowych pomaga nam budować dobre relacje ze środowiskiem osób głuchych - mówi Przemysław Przybylski, rzecznik Credit Agricole.

 

Tłumaczenie dokumentów na język migowy jest jednym z elementów kampanii "Zamieniam się w słuch", realizowanej od 2020 r. Jako jedyny bank w Polsce Credit Agricole ma ofertę stworzoną z myślą o osobach niesłyszących i słabosłyszących. W ramach Konta dla Ciebie VIP, właściciele rachunku mają bezpłatny dostęp do najważniejszych usług, takich jak: karty do konta, rachunki walutowe, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą, a także przelewy natychmiastowe Express Eliksir.

 

Bank dba również o standardy obsługi, dopasowuje infrastrukturę i ciągle poszerza wiedzę swoich pracowników na temat perspektywy osób z problemami słuchu. Niesłyszący klienci mogą porozumiewać się z doradcami we wszystkich placówkach przy pomocy systemu zdalnego tłumaczenia języka migowego Tłumacz Migam. Dodatkowo w 17 placówkach w największych miastach Polski uruchomione zostały pętle indukcyjne, które ułatwiają rozmowę doradców z klientami korzystającymi z aparatów słuchowych.

 

- Głusi są dla nas bardzo ważną grupą klientów i cieszymy się, że coraz więcej osób z tego środowiska korzysta z usług naszego banku. Systematycznie rozszerzamy listę dokumentów dla klientów przetłumaczonych na PJM. Widzimy to również po liczbie tłumaczeń PJM realizowanych w naszych placówkach - mówi Magdalena Witczak z Zespołu Wsparcia Operacyjnego Credit Agricole.

 

Projekt banku Credit Agricole jest jednym ze 163 innowacyjnych rozwiązań zakwalifikowanych na krótką listę nominowanych do nagrody Zero Project Award (w tym sześć projektów z Polski). Już sama nominacja jest sukcesem, ponieważ do konkursu zgłaszają się organizacje z całego świata. W tegorocznej edycji konkursu nadesłana została rekordowa liczba 586 zgłoszeń z 93 krajów.

 

Konkurs Zero Project Awards od 17 lat organizuje austriacka Fundacja Essl, pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Misją tej inicjatywy jest nagradzanie innowacyjnych rozwiązań, które wspierają wdrażanie założeń Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (CRPD). W tym roku tematyka konkursu skupiła się na obszarach: dostępności, technologii informacyjno-komunikacyjnych i reagowania kryzysowego.

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Credit Agricole Bank Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.