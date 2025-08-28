Credit Agricole nominowany do nagrody Zero Project Awards 2026

Bank udostępnia na swojej stronie internetowej zestaw siedmiu dokumentów najczęściej wykorzystywanych w relacjach z klientami, w tłumaczeniu na polski język migowy. Dostępne są m.in. wzory umowy i regulaminu konta dla osób fizycznych, umowy pożyczki gotówkowej oraz tabela opłat i prowizji. Głusi klienci mogą w dogodnej dla siebie formie zapoznać się z treścią dokumentów przed ich podpisaniem.

- Dbamy o to, żeby nasze usługi były dostępne dla wszystkich klientów, także tych ze specjalnymi potrzebami. Ułatwianie dostępu do dokumentów bankowych pomaga nam budować dobre relacje ze środowiskiem osób głuchych - mówi Przemysław Przybylski, rzecznik Credit Agricole.

Tłumaczenie dokumentów na język migowy jest jednym z elementów kampanii "Zamieniam się w słuch", realizowanej od 2020 r. Jako jedyny bank w Polsce Credit Agricole ma ofertę stworzoną z myślą o osobach niesłyszących i słabosłyszących. W ramach Konta dla Ciebie VIP, właściciele rachunku mają bezpłatny dostęp do najważniejszych usług, takich jak: karty do konta, rachunki walutowe, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą, a także przelewy natychmiastowe Express Eliksir.

Bank dba również o standardy obsługi, dopasowuje infrastrukturę i ciągle poszerza wiedzę swoich pracowników na temat perspektywy osób z problemami słuchu. Niesłyszący klienci mogą porozumiewać się z doradcami we wszystkich placówkach przy pomocy systemu zdalnego tłumaczenia języka migowego Tłumacz Migam. Dodatkowo w 17 placówkach w największych miastach Polski uruchomione zostały pętle indukcyjne, które ułatwiają rozmowę doradców z klientami korzystającymi z aparatów słuchowych.

- Głusi są dla nas bardzo ważną grupą klientów i cieszymy się, że coraz więcej osób z tego środowiska korzysta z usług naszego banku. Systematycznie rozszerzamy listę dokumentów dla klientów przetłumaczonych na PJM. Widzimy to również po liczbie tłumaczeń PJM realizowanych w naszych placówkach - mówi Magdalena Witczak z Zespołu Wsparcia Operacyjnego Credit Agricole.

Projekt banku Credit Agricole jest jednym ze 163 innowacyjnych rozwiązań zakwalifikowanych na krótką listę nominowanych do nagrody Zero Project Award (w tym sześć projektów z Polski). Już sama nominacja jest sukcesem, ponieważ do konkursu zgłaszają się organizacje z całego świata. W tegorocznej edycji konkursu nadesłana została rekordowa liczba 586 zgłoszeń z 93 krajów.

Konkurs Zero Project Awards od 17 lat organizuje austriacka Fundacja Essl, pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Misją tej inicjatywy jest nagradzanie innowacyjnych rozwiązań, które wspierają wdrażanie założeń Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (CRPD). W tym roku tematyka konkursu skupiła się na obszarach: dostępności, technologii informacyjno-komunikacyjnych i reagowania kryzysowego.