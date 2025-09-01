Konto dla dzieci pomoże wejść w nowy rok szkolny

Edukacja finansowa od najmłodszych lat

Dzieci uczą się najszybciej poprzez doświadczenie. Konto dla Ciebie JUNIOR, dostępne od urodzenia do 13. roku życia, pozwala rodzicom wprowadzić dziecko w świat pieniędzy w bezpieczny i atrakcyjny sposób. Dla dziecka to nie tylko emocjonujące przeżycie – pierwsza karta, pierwsza płatność – ale też praktyczna lekcja cierpliwości i oszczędzania. Widząc, jak rośnie saldo oszczędności, uczy się, że systematyczność daje efekty. Radość może dziecku przynieść też wybór wizerunku karty płatniczej np. z kolorową kapibarą, sportowym samochodem czy uroczymi szczeniakami.

- Otwarcie konta dla dziecka jest dla niego najlepszą nauką. Wizyta w placówce, rozmowa z doradcą bankowym, wybór wizerunku karty – to wszystko będzie dla niego niezapomnianym przeżyciem. Także rytuał sprawdzania stanu konta i wspólne zasilanie go przelewem z konta rodziców. Takie wspomnienia ukształtują w dziecku szacunek do pieniądza i uważność w relacji z bankiem i zostaną z nim na zawsze – podkreśla Paulina Kałuża-Lelakowska, Senior Product Manager w Credit Agricole.

Konto dla nastolatka – większa samodzielność, mądre decyzje

W wieku kilkunastu lat młodzież zaczyna zarządzać własnymi pieniędzmi – kieszonkowym, stypendiami czy drobnymi zarobkami. Konto dla Ciebie GO! (13-18 lat) daje im niezależność, ale jednocześnie pozwala rodzicom czuwać nad bezpieczeństwem finansowym. To ważna lekcja dorosłości w kontrolowanych warunkach.

- Konto to nie tylko własne pieniądze i karta płatnicza. To nowe możliwości – płatności mobilne, BLIK i apka CA24 Mobile. Z nią wygodnie doładują telefon, kupią bilet komunikacji miejskiej czy skorzystają ze zniżek na zakupy. Bardzo wygodna jest też opcja błyskawicznych przelewów. Przydatna, w razie awaryjnych sytuacji, gdy dziecku potrzebne są pieniądze a na koncie pusto – dodaje Paulina Kałuża-Lelakowska.

Gotowi na różne ewentualności – bezpieczeństwo z ubezpieczeniem

Szkoła to nie tylko lekcje i przerwy – to także wycieczki, zajęcia sportowe i aktywność, która niesie ze sobą ryzyko urazów. Credit Agricole proponuje ubezpieczenie Pakiet na Wypadki w Wariancie Szkolnym, które kosztuje już od 44 groszy dziennie. Co ważne, ta opcja obejmuje wszystkie złamania kości, zapewnia wsparcie w postaci rehabilitacji, wizyt lekarskich, a nawet dodatkowe korepetycje, jeśli wypadek spowoduje przerwę w nauce.

Premia i szkolne oszczędności

We wrześniu warto połączyć edukację finansową z konkretnymi benefitami. Żeby zmniejszyć koszty szkolnej wyprawki, a jednocześnie dać dziecku własne środki na drobne wydatki można skorzystać z promocji „Korzystny powrót do szkoły”. Z kontem w Credit Agricole dzieci powyżej 7 lat, mogą otrzymać nawet 250 zł premii na własne wydatki. Młodzi klienci otrzymają 100 zł już na start. Wystarczy, że rodzice otworzą im Konto dla Ciebie Junior lub Konto dla Ciebie GO! z kartą Mastercard i wyrażą zgodę na kontakt telefoniczny, e-mailowy i SMS. Kolejne trzy premie – vouchery do Allegro 50 zł – mogą zgarnąć w drugim, trzecim i czwartym miesiącu od otwarcia konta. Wystarczy, że: zrobią min. jedną transakcję kartą. Ciesząc się przy tym samodzielnie wybranym wizerunkiem karty. Promocja trwa do 30 września.

Konto w Credit Agricole to także zniżki na szkolne zakupy. Od 22 sierpnia z Klubem Korzyści klienci zyskują 20 proc. zniżki na plecaki wszystkich marek w CCC. Szkolne zakupy zrobią taniej także m.in. w Martes Sport, 8a.pl, Streetstyle24, ModivoClub, Nike, NewBalance. Rabaty odbiorą w CA24 Mobile.

Gdy potrzeby są większe

Szkolne wydatki mogą chwilami przerosnąć domowy budżet, dlatego warto rozważyć opcję limitu w koncie. Z nim dodatkowe pieniądze są zawsze pod ręką i można skorzystać z nich dopiero, gdy zajdzie taka potrzeba np. przed wypłatą pensji. Już od teraz klienci Credit Agricole, którzy mają lub założą Konto dla Ciebie, Konto dla Ciebie MOVE! lub Konto dla Ciebie VIP mogą skorzystać z wyjątkowej oferty limitu kredytowego w kwocie od 500 do 1000 zł. W ramach promocji przez cały okres obowiązywania umowy (do 12 miesięcy) klient może liczyć na stałe oprocentowanie 0 proc. oraz brak opłaty miesięcznej za przyznanie limitu.

Inną opcją na dodatkowy zastrzyk gotówki jest karta kredytowa maXima, której towarzyszą pakiety benefitów. Wśród korzyści jest m.in. limit kredytowy w kwocie do 50 tys. złotych wraz z okresem bezodsetkowym do 54 dni, korzystne przewalutowania transakcji zagranicznych i bez dodatkowych opłat, a także moneyback w sklepach popularnych marek.

- Teraz, w promocji „Wypróbuj kartę maXima”, klienci nie muszą płacić pierwszej opłaty abonamentowej. To dobry moment, żeby sprawdzić możliwości karty kredytowej i zobaczyć, jak przydaje się przy codziennych wyzwaniach zakupowych – zaznacza Marcel Masełko, Senior Product Manager w banku Credit Agricole.

Dlaczego warto teraz?

- Wrzesień to naturalny moment na nowe początki. Konto w Credit Agricole daje dziecku poczucie odpowiedzialności, narzędzia dopasowane do współczesnych realiów – płatności mobilne, zakupy online. Co ważne – bezpieczną przestrzeń do nauki zarządzania finansami pod okiem rodziców. To inwestycja w przyszłość dziecka. Bo pierwsze doświadczenia finansowe – pierwsza karta, pierwsza oszczędność, pierwsza świadoma decyzja – to lekcje, które zostaną z nim na całe życie – mówi Paulina Kałuża-Lelakowska.