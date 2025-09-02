1000 zł za otwarcie konta w Credit Agricole

Credit Agricole ruszył z jesienną promocją, w której klienci mogą otrzymać do 1000 zł premii. Bank wypłaci 100 zł za otwarcie Konta dla Ciebie lub Konta dla Ciebie VIP wraz z kartą bankomatową i zgodą na przesyłanie korespondencji marketingowej. Kolejne 900 zł to: 4 proc. wartości zakupów, za które klienci zapłacą BLIKIEM lub telefonem. Tę premię bank będzie wypłacał przez rok, maksymalnie 75 zł miesięcznie, jeśli klienci w każdym miesiącu zapłacą w ten sposób co najmniej 10 razy oraz utrzymają zgody na marketing. Promocja obowiązuje do końca września. Skorzystają z niej klienci, którzy nie mieli konta w Credit Agricole po 1 stycznia 2024.

Behawioralne wzorce zachowań

Bank zachęca również wszystkich klientów do uruchamiania weryfikacji behawioralnej, czyli nowej usługi ochrony przed cyberprzestępcami. Specjalny system sprawdza, czy użytkownik, który porusza się po bankowej aplikacji mobilnej albo w serwisie e-bank, na pewno jest jego właścicielem, a nie złodziejem. Można to sprawdzić porównując wzorzec zachowania, np. tempo pisania na klawiaturze, charakterystyczne ruchy myszką, czy sposób przewijania ekranu w smartfonie. Jeśli zachowanie użytkownika różni się od wzorca zapisanego w systemie, to uruchomi się dodatkowe zabezpieczenie i bank skontaktuje się z klientem.

- Behawioralne wzorce zachowań są trudniejsze do podrobienia niż tradycyjne metody autoryzacji. Nawet jeśli ktoś zdobędzie login i hasło, nie będzie w stanie naśladować unikalnych zachowań właściciela konta. Dzięki temu możemy skuteczniej powstrzymać oszusta, który próbuje podszyć się pod użytkownika – mówi Romuald Ożga, dyrektor Biura Zapobiegania Oszustwom Bankowym w banku Credit Agricole.

- Włączona weryfikacja behawioralna działa w tle. Nie spowalnia ona działania aplikacji ani e-banku. Klient uruchamia ją raz i nie musi już nic więcej robić. Rozwiązanie jest bezpłatne – dodaje i Łukasz Warachim, manager ds. bankowości mobilnej w banku Credit Agricole.

Ubezpieczenie Pomoc dla Ciebie

Credit Agricole oferuje nowym klientom również ubezpieczenie Pomoc dla Ciebie na specjalnych warunkach. Przez pierwsze trzy miesiące składka wynosi 0 zł, a po tym okresie zgodnie z cennikiem dla wybranego wariantu Pomoc dla Ciebie lub Pomoc dla Ciebie PLUS.

W ramach ubezpieczenia klient zyskuje dostęp do pomocy w niektórych nieprzewidzianych sytuacjach w życiu codziennym i dostęp do specjalistów z różnych branż – od opieki medycznej po pomoc w razie awarii auta na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Z tej oferty można skorzystać przez pół roku od otwarcia Konta dla Ciebie, Konta dla Ciebie VIP i Konta dla Ciebie MOVE! w placówkach i w aplikacji CA24 Mobile.