Nawet 7,5 proc na lokacie w Credit Agricole

- Nasze badania pokazują, że Polacy nie są finansowymi ryzykantami. Nic więc dziwnego, że chętnie decydują się na lokaty, z którymi zysk jest pewny. Dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów i proponujemy atrakcyjny procent na naszej Lokacie Powitalnej – mówi Alicja Stefan, Product Manager w banku Credit Agricole.

W Credit Agricole na 90-dniowej Lokacie Powitalnej można dostać nawet 7,5 proc. w skali roku. Zakładając, że na lokatę wpłacimy 100 000 zł, zyskamy po trzech miesiącach niemal 1 500 zł.

Lokatę można założyć w aplikacji CA24 Mobile lub dowolnej placówce Credit Agricole w ciągu 14 dni po otwarciu Konta dla Ciebie, Konta dla Ciebie VIP lub Konta dla Ciebie MOVE!.

Żeby dostać oprocentowanie 7,5 proc. wystarczy w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym, w którym trwa lokata zalogować się przynajmniej raz do CA24 Mobile lub CA24 eBank, zrobić przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub potwierdzonych kodem BLIK, a także utrzymać zgody marketingowe przez cały okres trwania lokaty.

Na lokatę można wpłacić od 1 000 zł do 100 000 zł. Z oferty nie mogą skorzystać klienci, którzy mieli konto osobiste w banku Credit Agricole w ciągu ostatnich dwóch lat.