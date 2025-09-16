Dodatkowe środki dla rolników w Credit Agricole – bez prowizji

W ostatnich dniach lata i jesienią pracy w gospodarstwie wcale nie ubywa. Oprócz siewów ozimin, zbiorów plonów z roślin późno dojrzewających, rolnicy zabezpieczają również rośliny przed szkodnikami i chwastami. To także czas na konserwację maszyn i urządzeń, niezbędne remonty czy naprawy w gospodarstwie. W odpowiedzi na potrzeby rolników bank Credit Agricole wystartował ze specjalną ofertą finansowania bieżących wydatków w okresie jesiennym.

- Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak istotną kwestią jest zapewnienie płynności finansowej gospodarstw. Dlatego w tym czasie wprowadzamy na rynek nową ofertą promocyjną na kredyty w rachunku bieżącym, jeden z najpopularniejszych produktów finansowych wśród rolników. Rolnicy najbardziej cenią możliwość elastycznego zarządzania środkami pozyskanymi z kredytu – mogą dysponować całą kwotą, a wykorzystać tylko część i tylko za wydane pieniądze naliczane jest oprocentowanie – mówi Arkadiusz Krygier, dyrektor Departamentu Współpracy z Partnerami i wsparcia sprzedaży Agrobiznesu w Credit Agricole.

W ramach oferty promocyjnej można wnioskować o kwotę maksymalnie 4 mln zł na okres nawet do pięciu lat. Kredytów w rachunku bieżącym udzielamy bez prowizji do końca roku. Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy na moment składania wniosku nie mają innego kredytu w rachunku bieżącym od Credit Agricole.

Pozyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą. Z oferty promocyjnej mogą skorzystać rolnicy indywidualni, producenci działów specjalnej produkcji rolnej, a także spółdzielnie rolnicze.

Wszystkie formalności kredytowe załatwiają mobilni doradcy agrobiznesowi Credit Agricole, którzy dojeżdżają do rolników w ich gospodarstwach. Dzięki przejrzystym i łatwym procedurom, ocena zdolności kredytowej możliwa jest podczas jednego spotkania z doradcą, bez konieczności odwiedzania placówki bankowej.