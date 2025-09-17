Przedsiębiorco! Z Credit Agricole możesz korzystać z rozwiązań AI
Bank Credit Agricole udostępnił klientom biznesowym asystenta cyfrowego Mizzox. To nowoczesny system, oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga przedsiębiorcom oszczędzać czas i efektywnie zarządzać firmą. Oferta asystenta jest dostępna w aplikacji CA24 Mobile w Klubie Korzyści w dwóch wersjach: podstawowej i rozbudowanej.
2025-09-17, 09:36

Mizzox łączy w jednym miejscu kluczowe obszary prowadzenia działalności. Dzięki inteligentnej wyszukiwarce AI można porozumiewać się z nim jak z asystentem. Wpisując naturalne pytania, użytkownik może polecić na przykład odnalezienie konkretnych dokumentów czy prezentacji. Wyszukiwarka pomoże również w generowaniu zestawień, raportów i analizy na podstawie danych z całego systemu. Po wpisaniu polecenia np. „Pokaż mi dokumenty od kontrahenta X” czy „Znajdź wszystkie pliki, które dotyczą pojazdu numer Y” użytkownik w ciągu kilkudziesięciu sekund otrzyma potrzebne dane – bez konieczności klikania w różnych oknach i wybierania dodatkowych filtrów. 

 

Asystent składa się z modułów, dobranych tak, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców. W sekcji Projekty można planować zadania, przypisywać je członkom zespołu i monitorować postępy w czasie rzeczywistym wraz z generowaniem raportów. Z kolei moduł Rezerwacje online, pozwala klientom wybierać termin spotkań czy realizacji usług, płacić przez internet i otrzymać potwierdzenie. System automatycznie zarządza dostępnością i kalendarzem, eliminując podwójne rezerwacje i usprawniając obsługę klientów.

 

Wśród kolejnych funkcji warto wymienić zarządzanie danymi partnerów biznesowych z weryfikacją ich statusu w bazach rządowych. Przedsiębiorcy docenią również automatyczną organizację dokumentów, które mogą dodawać w formie zdjęć, skanów czy plików PDF. Asystent jest dostępny zarówno w wersji na przeglądarkę, jak i w formie aplikacji mobilnej na smartfon.

 

- Jako bank dostarczamy przedsiębiorcom kompleksowe narzędzia cyfrowe, by mogli mniej czasu poświęcać na zadania administracyjne, a więcej na robienie biznesu i rozwijanie firmy. Wierzę, że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom z łatwością będą mogli budować swoją przewagę na rynku. Asystent cyfrowy Mizzox doskonale uzupełnia naszą ofertę produktów i usług dla klientów biznesowych – mówi Magdalena Peciak, menadżerka transformacji MŚP i agrobiznesu w Departamencie Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Agrobiznesu w Credit Agricole.

 

Oferta Asystenta cyfrowego Mizzox jest dostępna w aplikacji CA24 Mobile w Klubie Korzyści, największym w Polsce programie rabatowym. Przez pierwsze 14 dni przedsiębiorcy mogą korzystać z asystenta cyfrowego za darmo. Po bezpłatnym okresie próbnym płatność za usługę realizowana jest w cyklu miesięcznym w modelu subskrypcyjnym. Klienci Credit Agricole, którzy zamówią usługę z poziomu Klubu Korzyści otrzymają już na początku atrakcyjne rabaty do 34 proc. Kosz wersji podstawowej po zniżce to 19 zł netto miesięcznie, a rozbudowanej – 89 zł netto miesięcznie. Ponadto klienci banku otrzymają specjalne wsparcie techniczne i indywidualnego opiekuna, który pokaże wszystkie funkcje i sposób działania systemu.

 

- Mizzox powstał, by uwolnić przedsiębiorców od codziennej biurokracji i dać im narzędzie, które realnie oszczędza czas. Współpraca z Credit Agricole sprawia, że klienci banku mogą skorzystać z naszego rozwiązania na wyjątkowych warunkach, zyskując dostęp do narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które jeszcze niedawno były dostępne głównie dla dużych organizacji. To przełom w codziennym zarządzaniu firmą - mówi Przemysław Kot, Prezes Zarządu Mizzox S.A.

By rozpocząć korzystanie z Mizzox wystarczy założyć profil dla swojej firmy, podając wymagane dane m.in. adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer NIP. Na tej podstawie asystent pobierze informacje o firmie z GUS i automatycznie uzupełni dane o firmie.

 

W Credit Agricole przedsiębiorcy znajdą również inne udogodnienia, wspierające prowadzenie i rozwijanie biznesu. We współpracy z Grupą EFL bank uruchomił Strefę Biznesu, nowatorski hub  dla mikro- i małych przedsiębiorców z produktami i usługami do zarządzania codziennymi sprawami firmy. Dostępne są tam m.in. produkty bankowe Credit Agricole, produkty leasingowe EFL, oferty najmu pojazdów i urządzeń, usługi księgowe, pakiety medyczne, kantor i terminale płatnicze. Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy otworzą konto firmowe do końca września 2025 r., mogą zyskać bonus w wysokości nawet do 2000 zł. Bank premiuje osoby, które dopiero zakładają firmę, jak i te, które już prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę.

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Credit Agricole Bank Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.