Przedsiębiorco! Z Credit Agricole możesz korzystać z rozwiązań AI

Mizzox łączy w jednym miejscu kluczowe obszary prowadzenia działalności. Dzięki inteligentnej wyszukiwarce AI można porozumiewać się z nim jak z asystentem. Wpisując naturalne pytania, użytkownik może polecić na przykład odnalezienie konkretnych dokumentów czy prezentacji. Wyszukiwarka pomoże również w generowaniu zestawień, raportów i analizy na podstawie danych z całego systemu. Po wpisaniu polecenia np. „Pokaż mi dokumenty od kontrahenta X” czy „Znajdź wszystkie pliki, które dotyczą pojazdu numer Y” użytkownik w ciągu kilkudziesięciu sekund otrzyma potrzebne dane – bez konieczności klikania w różnych oknach i wybierania dodatkowych filtrów.

Asystent składa się z modułów, dobranych tak, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców. W sekcji Projekty można planować zadania, przypisywać je członkom zespołu i monitorować postępy w czasie rzeczywistym wraz z generowaniem raportów. Z kolei moduł Rezerwacje online, pozwala klientom wybierać termin spotkań czy realizacji usług, płacić przez internet i otrzymać potwierdzenie. System automatycznie zarządza dostępnością i kalendarzem, eliminując podwójne rezerwacje i usprawniając obsługę klientów.

Wśród kolejnych funkcji warto wymienić zarządzanie danymi partnerów biznesowych z weryfikacją ich statusu w bazach rządowych. Przedsiębiorcy docenią również automatyczną organizację dokumentów, które mogą dodawać w formie zdjęć, skanów czy plików PDF. Asystent jest dostępny zarówno w wersji na przeglądarkę, jak i w formie aplikacji mobilnej na smartfon.

- Jako bank dostarczamy przedsiębiorcom kompleksowe narzędzia cyfrowe, by mogli mniej czasu poświęcać na zadania administracyjne, a więcej na robienie biznesu i rozwijanie firmy. Wierzę, że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom z łatwością będą mogli budować swoją przewagę na rynku. Asystent cyfrowy Mizzox doskonale uzupełnia naszą ofertę produktów i usług dla klientów biznesowych – mówi Magdalena Peciak, menadżerka transformacji MŚP i agrobiznesu w Departamencie Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Agrobiznesu w Credit Agricole.

Oferta Asystenta cyfrowego Mizzox jest dostępna w aplikacji CA24 Mobile w Klubie Korzyści, największym w Polsce programie rabatowym. Przez pierwsze 14 dni przedsiębiorcy mogą korzystać z asystenta cyfrowego za darmo. Po bezpłatnym okresie próbnym płatność za usługę realizowana jest w cyklu miesięcznym w modelu subskrypcyjnym. Klienci Credit Agricole, którzy zamówią usługę z poziomu Klubu Korzyści otrzymają już na początku atrakcyjne rabaty do 34 proc. Kosz wersji podstawowej po zniżce to 19 zł netto miesięcznie, a rozbudowanej – 89 zł netto miesięcznie. Ponadto klienci banku otrzymają specjalne wsparcie techniczne i indywidualnego opiekuna, który pokaże wszystkie funkcje i sposób działania systemu.

- Mizzox powstał, by uwolnić przedsiębiorców od codziennej biurokracji i dać im narzędzie, które realnie oszczędza czas. Współpraca z Credit Agricole sprawia, że klienci banku mogą skorzystać z naszego rozwiązania na wyjątkowych warunkach, zyskując dostęp do narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które jeszcze niedawno były dostępne głównie dla dużych organizacji. To przełom w codziennym zarządzaniu firmą - mówi Przemysław Kot, Prezes Zarządu Mizzox S.A.

By rozpocząć korzystanie z Mizzox wystarczy założyć profil dla swojej firmy, podając wymagane dane m.in. adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer NIP. Na tej podstawie asystent pobierze informacje o firmie z GUS i automatycznie uzupełni dane o firmie.

W Credit Agricole przedsiębiorcy znajdą również inne udogodnienia, wspierające prowadzenie i rozwijanie biznesu. We współpracy z Grupą EFL bank uruchomił Strefę Biznesu, nowatorski hub dla mikro- i małych przedsiębiorców z produktami i usługami do zarządzania codziennymi sprawami firmy. Dostępne są tam m.in. produkty bankowe Credit Agricole, produkty leasingowe EFL, oferty najmu pojazdów i urządzeń, usługi księgowe, pakiety medyczne, kantor i terminale płatnicze. Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy otworzą konto firmowe do końca września 2025 r., mogą zyskać bonus w wysokości nawet do 2000 zł. Bank premiuje osoby, które dopiero zakładają firmę, jak i te, które już prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę.