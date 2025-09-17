Nawet 1 000 zł na zakupy w Empiku od Credit Agricole

Klienci mogą teraz jeszcze bardziej skorzystać dzięki nowej, wspólnej promocji Credit Agricole i Empik. Wystarczy, że przed 31 grudnia otworzą dowolne konto w banku z kartą i będą aktywnie z niego korzystać. Do wzięcia jest do 1000 zł na zakupy w Empiku i nawet dwa lata Empik Premium za darmo.

- Rozwijamy współpracę z Empikiem. Klienci chętnie korzystają z naszych wspólnych propozycji. A my mamy poczucie, że dajemy im realne korzyści – mówi Eliza Sielska, Senior Product Manager w banku Credit Agricole.

Już miesiąc po otwarciu konta klienci dostaną benefit na start, czyli dostęp do Empik Premium przez rok oraz kartę podarunkową do Empiku o wartości 100 zł. Kolejne 700 zł na zakupy w Empik otrzymają osoby, które w danym miesiącu wykonają co najmniej 10 transakcji z założonego konta. Mogą to być płatności kartą, BLIKIEM lub przy telefonu. Bank będzie klientom co miesiąc przekazywał kartę podarunkową Empiku o wartości 50 zł.

Jeśli klienci spełnią wszystkie warunki promocji w każdym miesiącu, w tym utrzymają zgody marketingowe, na jej koniec dostaną kolejną kartę podarunkową do Empiku, tym razem o wartości 200 zł. Czeka na nich także dostęp do usługi Empik Premium na kolejny rok.

Z oferty mogą skorzystać klienci, którzy nie mieli konta w Credit Agricole po 1 stycznia 2024 r.