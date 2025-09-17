Nawet 1 000 zł na zakupy w Empiku od Credit Agricole
Osoby, które do końca roku założą Konto dla Ciebie w banku Credit Agricole mogą otrzymać karty podarunkowe do sklepów Empik o łącznej wartości nawet 1000 zł. Mogą je przeznaczyć na zakupy w salonach, na stronie Empik.com oraz w aplikacji mobilnej Empik, gdzie znajdą setki produktów w różnych kategoriach.
2025-09-17, 09:43

Klienci mogą teraz jeszcze bardziej skorzystać dzięki nowej, wspólnej promocji Credit Agricole i Empik. Wystarczy, że przed 31 grudnia otworzą dowolne konto w banku z kartą i będą aktywnie z niego korzystać. Do wzięcia jest do 1000 zł na zakupy w Empiku i nawet dwa lata Empik Premium za darmo.

 

- Rozwijamy współpracę z Empikiem. Klienci chętnie korzystają z naszych wspólnych propozycji. A my mamy poczucie, że dajemy im realne korzyści – mówi Eliza Sielska, Senior Product Manager w banku Credit Agricole.

 

Już miesiąc po otwarciu konta klienci dostaną benefit na start, czyli dostęp do Empik Premium przez rok oraz kartę podarunkową do Empiku o wartości 100 zł. Kolejne 700 zł na zakupy w Empik otrzymają osoby, które w danym miesiącu wykonają co najmniej 10 transakcji z założonego konta. Mogą to być płatności kartą, BLIKIEM lub przy telefonu. Bank będzie klientom co miesiąc przekazywał kartę podarunkową Empiku o wartości 50 zł.

 

Jeśli klienci spełnią wszystkie warunki promocji w każdym miesiącu, w tym utrzymają zgody marketingowe, na jej koniec dostaną kolejną kartę podarunkową do Empiku, tym razem o wartości 200 zł. Czeka na nich także dostęp do usługi Empik Premium na kolejny rok.

 

Z oferty mogą skorzystać klienci, którzy nie mieli konta w Credit Agricole po 1 stycznia 2024 r.

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Credit Agricole Bank Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.