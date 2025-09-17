Credit Agricole prezentuje w Łodzi swoje pierwsze Centrum Doradcze
Nowa placówka Credit Agricole w Łodzi już otwarta. To nowoczesna przestrzeń inspirowana naturą, w której klient i jego potrzeby są zawsze w centrum uwagi.
2025-09-17, 14:08

Credit Agricole otworzył w Łodzi pierwszą w Polsce placówkę w nowym formacie – Centrum Doradczego. Nowoczesna przestrzeń powstała z myślą o potrzebach i komforcie klientów oraz w duchu prośrodowiskowego zaangażowania banku. Dwupoziomowa placówka mieści się w Łodzi w zmodernizowanym biurowcu Red Tower przy ul. Piotrkowskiej 148.

 

-  Zmieniamy się, żeby dostosować się do tempa życia naszych klientów i ich potrzeb.  Definiujemy na nowo format naszych placówek i rolę doradców po to, aby skutecznie funkcjonować w coraz bardziej cyfrowym i wielokanałowym środowisku – podkreśla Bogusz Niewiadomski, dyrektor Pionu Sprzedaży Bankowości Detalicznej.

 

Sercem Centrum Doradczego jest tzw. epicentrum – przestrzeń, w której klienci mogą odpocząć, napić się kawy i przygotować do rozmowy z doradcą. To tutaj znajduje się wyjątkowa kaskada wodna wykonana z granitu, po której spływająca woda tworzy atmosferę spokoju i harmonii. Towarzyszy jej ogród wertykalny pełen zieleni, który wprowadza naturalny, kojący klimat.

Dodatkowo placówka została zaprojektowana tak, aby każdy mógł korzystać z jej oferty bez barier. Jest w pełni dostępna architektonicznie, a dodatkowe rozwiązania, takie jak pętla indukcyjna czy asystenci głosowi w urządzeniach samoobsługowych, ułatwiają korzystanie z bankowości osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Zależy nam na tym, aby każdy klient – niezależnie od wieku czy sytuacji – czuł się u nas swobodnie. Dlatego stworzyliśmy przestrzeń, która łączy dostępność, komfort i nowoczesne technologie – podkreśla Marzena Kostusiak, dyrektorka nowej placówki bankowej.

 

Centrum Doradcze Credit Agricole działa w modelu paperless, co oznacza, że wszystkie materiały marketingowe prezentowane są w formie cyfrowej. Dzięki wykorzystaniu monitorów i tabletów bank ogranicza zużycie papieru. Otwarcie nowej placówki w Łodzi to kontynuacja drogi, której celem jest rozwój nowoczesnych i przyjaznych klientom oddziałów Credit Agricole w całej Polsce.

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
