Credit Agricole prezentuje w Łodzi swoje pierwsze Centrum Doradcze

Credit Agricole otworzył w Łodzi pierwszą w Polsce placówkę w nowym formacie – Centrum Doradczego. Nowoczesna przestrzeń powstała z myślą o potrzebach i komforcie klientów oraz w duchu prośrodowiskowego zaangażowania banku. Dwupoziomowa placówka mieści się w Łodzi w zmodernizowanym biurowcu Red Tower przy ul. Piotrkowskiej 148.

- Zmieniamy się, żeby dostosować się do tempa życia naszych klientów i ich potrzeb. Definiujemy na nowo format naszych placówek i rolę doradców po to, aby skutecznie funkcjonować w coraz bardziej cyfrowym i wielokanałowym środowisku – podkreśla Bogusz Niewiadomski, dyrektor Pionu Sprzedaży Bankowości Detalicznej.

Sercem Centrum Doradczego jest tzw. epicentrum – przestrzeń, w której klienci mogą odpocząć, napić się kawy i przygotować do rozmowy z doradcą. To tutaj znajduje się wyjątkowa kaskada wodna wykonana z granitu, po której spływająca woda tworzy atmosferę spokoju i harmonii. Towarzyszy jej ogród wertykalny pełen zieleni, który wprowadza naturalny, kojący klimat.

Dodatkowo placówka została zaprojektowana tak, aby każdy mógł korzystać z jej oferty bez barier. Jest w pełni dostępna architektonicznie, a dodatkowe rozwiązania, takie jak pętla indukcyjna czy asystenci głosowi w urządzeniach samoobsługowych, ułatwiają korzystanie z bankowości osobom ze szczególnymi potrzebami.

– Zależy nam na tym, aby każdy klient – niezależnie od wieku czy sytuacji – czuł się u nas swobodnie. Dlatego stworzyliśmy przestrzeń, która łączy dostępność, komfort i nowoczesne technologie – podkreśla Marzena Kostusiak, dyrektorka nowej placówki bankowej.

Centrum Doradcze Credit Agricole działa w modelu paperless, co oznacza, że wszystkie materiały marketingowe prezentowane są w formie cyfrowej. Dzięki wykorzystaniu monitorów i tabletów bank ogranicza zużycie papieru. Otwarcie nowej placówki w Łodzi to kontynuacja drogi, której celem jest rozwój nowoczesnych i przyjaznych klientom oddziałów Credit Agricole w całej Polsce.