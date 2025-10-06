„Mistrzowskie finanse” – nowy podcast Credit Agricole z Aleksandrą Mirosław
Credit Agricole rusza z nowym podcastem pod tytułem „Mistrzowskie finanse”. Bohaterką ośmioodcinkowej serii będzie Aleksandra Mirosław, a jej celem - edukacja finansowa dla każdego.
2025-10-06, 16:07

Finansowy start, kredyty i pożyczki, inwestycje dla początkujących, nieregularne dochody, zabezpieczenie na chorobę i starość - wszystko co chcielibyśmy wiedzieć o finansach osobistych, podane w przystępnej i atrakcyjnej formie. Aleksandra Mirosław, złota medalistka olimpijska we wspinaczce na czas rozmawia z Hubertem Świerczewskim (znanym jako Pankracy) oraz Dorotą Sierakowską.

 

- Rozmowy przybliżają słuchaczom realia, w jakich funkcjonuje zawodowy sportowiec, ale są także pretekstem do wyjaśnienia mechanizmów rządzących finansami na poziomie osobistym. Ola uczy się, jak poruszać się w tym świecie a razem z nią możemy uczyć się my wszyscy - mówi Jan Peńsko manager Aleksandry Mirosław

 

Każdy odcinek podcastu ma formę luźnej i dynamicznej rozmowy na jeden z tematów. Aleksandra Mirosław wspomina swoje pierwsze kroki w zawodowym sporcie i pierwsze zarobione pieniądze. Opowiada także o trudnym i pełnym wyzwań życiu zawodowego sportowca. Historie z życia Oli są podstawą do dyskusji o zarządzaniu domowym budżetem, o procesach, jakie wpływają na grubość portfela, a także o roli banku w życiu każdego i każdej z nas.

 

- Naszym głównym celem jest edukacja finansowa. Wszyscy potrzebujemy tej wiedzy: skąd biorą się pieniądze, jak nimi zarządzać, żeby nie brakowało do kolejnej wypłaty, jak zabezpieczyć się na przyszłość lub na tzw. „czarną godzinę”. Ta wiedza nie jest tak oczywista i powszechna jak się wydaje. Dlatego chcemy popularyzować ją w atrakcyjnej i przyjaznej formie, żeby dotarła do jak największej liczby odbiorców - wyjaśnia Marcin Woźniczko, content marketing manager w Credit Agricole.

 

Podcast został nagrany w wersji audio i wideo. Liczy osiem odcinków, które publikowane będą co piątek do 21 listopada. Można je oglądać i odsłuchiwać w kanale YouTube banku Credit Agricole oraz na platformach podcastowych: Spotify, Apple Podcast.

