Złóż wniosek o kredyty z gwarancjami i dopłatami

Tak nisko oprocentowanych kredytów obrotowych dla branży rolnej jeszcze nie było. Rolnicy mogą już składać wnioski o przyznanie kredytów z gwarancjami i dopłatami.
Nowy instrument został przygotowany w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR), aby poprawić płynność finansową w gospodarstwach rolnych i firmach przetwórstwa rolno-spożywczego.

 

Kredyt obrotowy odnawialny oraz nieodnawialny przeznaczony jest dla rolników, firm i grup producenckich, które zajmują się przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. Rozwiązanie to zabezpiecza do 80 proc. kredytu na okres do 39 miesięcy dla kredytów odnawialnych i 51 miesięcy dla kredytów nieodnawialnych.

 

Dopłata do oprocentowania wynosi 7 proc. rocznie na okres do dwóch lat, a oprocentowanie kredytu należne od kredytobiorcy nie może przekroczyć 1 proc. na dzień udzielenia kredyty z gwarancją (zastrzegamy sobie możliwość zwiększenia oprocentowania płatnego przez kredytobiorcę w przypadku wzrostu stopy WIBOR).

 

Kredyty z gwarancją z FGR i dopłatą do oprocentowania w wysokości 7 proc będą wypłacane tylko do końca grudnia 2025 roku. Maksymalna kwota kredytów z gwarancją z FGR to 200 tys. euro. Wnioski można składać m.in. u naszych mobilnych doradców Agro.

 

Przypomnijmy, że Fundusz Gwarancji Rolnych swą ochroną obejmuje:

  • Kredyt w rachunku bieżącym dla rolnika – na  finasowanie bieżących potrzeb gospodarstwa rolnego,
  • Pożyczka Agro dla rolnika.

 

Tu znajdziesz więcej informacji o ofercie Credit Agricole dla Agrobiznesu: https://www.credit-agricole.pl/rolnictwo

 

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
