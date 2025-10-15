25 tys. osób po raz trzeci posprzątało Królową Polskich Rzek

Akcja Czysta Wisła to największa i najbardziej znana w Polsce inicjatywa poświęcona walce z plastikowymi odpadami w środowisku. Od trzech lat wolontariuszki i wolontariusze z całej Polski sprzątają Królową Polskich Rzek i jej dorzecze. W tym roku Akcja trwała od 1 sierpnia do 30 września. Lokalne akcje sprzątaniowe odbyły się w 164 miejscowościach nad 46 rzekami. Oprócz Wisły uczestnicy posprzątali m.in Brdę, Bug, Bzurę, Narew, Pilicę, San, Świder, Wieprz, Wisłokę, Wkrę, Motławę.

W trzeciej edycji Akcji Czysta Wisła udział wzięło 25 690 osób. Wśród nich m.in. pracownicy Credit Agricole i EFL, szkoły i przedszkola, samorządy, harcerze, straż rybacka, kajakarze, wędkarze i lokalni społecznicy z Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża. Kilkanaście akcji zorganizowali przyjaciele Fundacja Duch Leona ze swoimi czworonożnymi podopiecznymi, po raz pierwszy w sprzątaniu udział wzięła także grupa Głuchych z wrocławskiej Fundacji Fonis. Akcje odbywały się na lądzie, na wodzie (kajaki, pontony, łodzie motorowe), a nawet... pod wodą (z udziałem nurków i magnesów neodymowych).

- Z każdym kolejnym rokiem nasza akcja jest coraz większa i przyciąga coraz więcej osób. Bardzo się cieszę, że są z nami tysiące wolontariuszy, ale także lokalne samorządy, szkoły, firmy, organizacje pozarządowe oaz media. Wszystkim chciałbym serdecznie podziękować za udział i zaangażowanie. Wspólnym wysiłkiem zrobiliśmy kawał dobrej, mokrej roboty - mówi Dominik Dobrowolski, ekolog i podróżnik, inicjator Akcji Czysta Wisła.

W tym roku podczas Akcji po raz pierwszy przeprowadzone zostały badania morfologii śmieci (zebrane odpady zostały policzone i zważone, a także określony został ich rodzaj). Takie samo badanie będzie powtórzone za rok, aby stwierdzić, czy rozwiązania prawne wprowadzone w Polsce w ostatnim czasie (system kaucyjny) wpływają na poziom zaśmiecenia środowiska. Raport z wynikami badań zostanie przekazany Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

- Pierwsze spostrzeżenia są takie, że największą część śmieci zalegających nad rzekami stanowią tworzywa sztuczne. Blisko 50 proc. naszych zbiorów to zużyte opony, styropian i jednorazowe opakowania po napojach i żywności oraz zużyte ubrania, odpady po remontach i części samochodowe. Bardzo dużo jest puszek aluminiowych i szklanych butelek. Prawdziwą plagą są małe buteleczki po wódce, czyli tzw. małpki. Ale znajdowaliśmy także odpady wielkogabarytowe: opony do traktora, lodówki, meble i sporo opakowań po chemii rolniczej z resztkami nawozów, pestycydów i herbicydów - wylicza Dominik Dobrowolski.

Akcja Czysta Wisła jest częścią kampanii edukacyjnej #MniejPlastiku, więc sprzątaniu rzek towarzyszą spotkania z mieszkańcami, warsztaty dla dzieci w szkołach, a także edukacja przez lokalne media, w social mediach i na stronie www.mniejplastiku.pl

- Wszyscy jesteśmy źródłem zanieczyszczenia środowiska i wszyscy możemy być rozwiązaniem tego problemu. Ale najpierw musimy sobie to uświadomić i zmienić nasze codzienne nawyki. Dlatego przy każdej nadarzającej się okazji przypominamy zasadę 3R: Reduce, Reuse, Recycle - czyli ograniczaj zużycie, używaj wielokrotnie i przetwarzaj to co zużyte - mówi Przemysław Przybylski, rzecznik Credit Agricole.

Akcja Czysta Wisła jest organizowana od 2023 r. wspólnie przez Dominika Dobrowolskiego, bank Credit Agricole oraz spółkę leasingową EFL. Patronat nad tegoroczną edycją akcji objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Wody Polskie.