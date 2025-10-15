Nowa oferta dla klientów Prime w Credit Agricole
Credit Agricole rozwija ofertę dla zamożnych klientów. Bank wprowadza na rynek nowy wariant Konta dla Ciebie oraz wachlarz produktów na preferencyjnych warunkach. Klienci Prime mogą także liczyć na specjalne zasady obsługi.
2025-10-15, 14:14

Credit Agricole chce być bankiem uniwersalnym, który odpowiada na potrzeby wszystkich grup klientów. I właśnie startuje z ofertą skierowaną do osób, które osiągają ponadprzeciętne dochody: zarabiają powyżej 15 000 zł miesięcznie lub dysponują majątkiem powyżej 250 tys. zł.

 

- Osoby zamożne to dla nas jedna z bardzo ważnych grup klientów. Chcemy objąć ich szczególną troską. Wierzymy, że nasza nowa oferta kont i produktów oraz nowa jakość obsługi pomoże nam nawiązać z tymi osobami wyjątkowe relacje – mówi Damian Ragan, wiceprezes banku Credit Agricole.

 

Konto pełne korzyści

 

Nowa oferta Bankowości Prime w Credit Agricole obejmuje zupełnie nowe Konto dla Ciebie Prime, wraz z pierwszą na polskim rynku kartą debetową VISA Signature oraz szereg innych produktów, dostosowanych do potrzeb zamożnych klientów. W pakiecie jest m.in. kredyt hipoteczny z obniżoną marżą i bezpłatnym operatem szacunkowym; kredyt gotówkowy oraz limit w koncie z podwyższoną sumą; czy karta kredytowa z podwyższonym limitem oraz większymi zwrotami moneyback za zakupy. Klienci mogą korzystać również z szerokiej oferty produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych.

 

Benefity w podróży

 

Dołączana do Konta dla Ciebie Primie karta Visa Signature pozwala nie tylko wygodnie płacić za codzienne zakupy w sklepach i w internecie. Dzięki niej klienci zyskują również bezpłatny dostęp do programu Priority PassTM i mogą dwa razy w roku skorzystać bez opłat z ponad 1700 saloników na lotniskach na całym świecie.

 

Ponadto nowa karta zapewnia przejścia ścieżką Fast Track przez kontrolę bezpieczeństwa na wybranych lotniskach w Polsce (Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk i Katowice) oraz dostęp do platformy MyVISA z ofertami premium na zakupy.

 

Wyjątkowa jakość obsługi

 

Do nowej oferty produktowej Credit Agricole dokłada nową jakość obsługi klientów. W banku powstał zespół wysoko wykwalifikowanych doradców w placówkach bankowych wyspecjalizowanych w obsłudze zamożnych klientów. Posiadacze Konta dla Ciebie Prime mają całodobowy kontakt z infolinią, przyśpieszoną identyfikację oraz skrócone ścieżki obsługi np. dla wniosków kredytowych czy reklamacji.

 

Nowe Konto dla Ciebie Prime zastąpi w ofercie dotychczasowe Konto dla Ciebie VIP. Jego dotychczasowi właściciele będą mogli nadal z niego korzystać na niezmienionych warunkach. Jednak zniknie ono z aktualnej oferty banku.

 

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
