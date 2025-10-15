Nowa oferta dla klientów Prime w Credit Agricole

Credit Agricole chce być bankiem uniwersalnym, który odpowiada na potrzeby wszystkich grup klientów. I właśnie startuje z ofertą skierowaną do osób, które osiągają ponadprzeciętne dochody: zarabiają powyżej 15 000 zł miesięcznie lub dysponują majątkiem powyżej 250 tys. zł.

- Osoby zamożne to dla nas jedna z bardzo ważnych grup klientów. Chcemy objąć ich szczególną troską. Wierzymy, że nasza nowa oferta kont i produktów oraz nowa jakość obsługi pomoże nam nawiązać z tymi osobami wyjątkowe relacje – mówi Damian Ragan, wiceprezes banku Credit Agricole.

Konto pełne korzyści

Nowa oferta Bankowości Prime w Credit Agricole obejmuje zupełnie nowe Konto dla Ciebie Prime, wraz z pierwszą na polskim rynku kartą debetową VISA Signature oraz szereg innych produktów, dostosowanych do potrzeb zamożnych klientów. W pakiecie jest m.in. kredyt hipoteczny z obniżoną marżą i bezpłatnym operatem szacunkowym; kredyt gotówkowy oraz limit w koncie z podwyższoną sumą; czy karta kredytowa z podwyższonym limitem oraz większymi zwrotami moneyback za zakupy. Klienci mogą korzystać również z szerokiej oferty produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych.

Benefity w podróży

Dołączana do Konta dla Ciebie Primie karta Visa Signature pozwala nie tylko wygodnie płacić za codzienne zakupy w sklepach i w internecie. Dzięki niej klienci zyskują również bezpłatny dostęp do programu Priority PassTM i mogą dwa razy w roku skorzystać bez opłat z ponad 1700 saloników na lotniskach na całym świecie.

Ponadto nowa karta zapewnia przejścia ścieżką Fast Track przez kontrolę bezpieczeństwa na wybranych lotniskach w Polsce (Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk i Katowice) oraz dostęp do platformy MyVISA z ofertami premium na zakupy.

Wyjątkowa jakość obsługi

Do nowej oferty produktowej Credit Agricole dokłada nową jakość obsługi klientów. W banku powstał zespół wysoko wykwalifikowanych doradców w placówkach bankowych wyspecjalizowanych w obsłudze zamożnych klientów. Posiadacze Konta dla Ciebie Prime mają całodobowy kontakt z infolinią, przyśpieszoną identyfikację oraz skrócone ścieżki obsługi np. dla wniosków kredytowych czy reklamacji.

Nowe Konto dla Ciebie Prime zastąpi w ofercie dotychczasowe Konto dla Ciebie VIP. Jego dotychczasowi właściciele będą mogli nadal z niego korzystać na niezmienionych warunkach. Jednak zniknie ono z aktualnej oferty banku.