Sfinansowaliśmy pierwszą tuczarnię z prefabrykatów
2,5 mln zł kosztowała pierwsza w Polsce tuczarnia dla świń wybudowana z gotowych prefabrykatów. Obsługę inwestycji zapewniła firma Agri Plus, a bank Credit Agricole zapewnił jej finansowanie.
2025-10-16, 12:08

Tuczarnia na 2 tys. świń została wybudowana we wsi Gródki w powiecie działdowskim (woj. warmińsko-mazurskie). Obiekt zrealizowano w technologii prefabrykowanej z gotowych elementów, co pozwoliło skrócić czas budowy i zapewniło wysoką jakość wykonania.

 

Inwestycja zrealizowana została z kredytu na specjalnych warunkach, który przygotowaliśmy specjalnie na ten cel. Finansowanie charakteryzuje się uproszczoną procedurą, niskim oprocentowaniem oraz niskim wkładem własnym o wysokości zaledwie 10 proc. Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu środków Banku Gospodarstwa Krajowego, przez pierwsze dwa lata odsetki od kredytu pokrywa Skarb Państwa.

 

- Chlewnia w Gródkach to pierwsza realizacja w ramach naszego nowego programu partnerskiego. Polega on na finansowaniu chlewni dla hodowców, którzy współpracują na wyłączność z Agri Plus. Skupiamy się na rodzinnych gospodarstwach, ze szczególną atencją dla młodych rolników. Nasza pierwsza transakcja spełnia te wszystkie kryteria. W programie wykorzystaliśmy również specjalne linie Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki którym transakcja posiada unikalne warunki finansowe, atrakcyjne dla rolnika i gwarantuje naszemu partnerowi długoterminową dostawę surowca o wysokiej jakości – mówi Adam Binduga, dyrektor ds. współpracy z partnerami.

 

Credit Agricole obecnie prowadzi finansowanie kilku podobnych inwestycji, o łącznej wartości około 16 mln zł. Jest także w trakcie analizy kilku kolejnych wniosków.

 

Agri Plus (właściciel m.in. marki Morliny) jest wiodącym producentem trzody chlewnej w Polsce. Firma należy do grupy Smithfield Foods, jednej z największych międzynarodowych korporacji w branży mięsnej.

 

- Od wielu lat współpracujemy z firmami z tej grupy i wypracowujemy unikalne rozwiązania finansowe dla polskich rolników – podkreśla Adam Binduga.

 

Credit Agricole obecnie realizuje dwa rodzaje programów partnerskich: jeden dedykowany finansowaniu cykli produkcji tucznika, drugi przeznaczony finansowaniu inwestycji rolnych i hodowlanych.

