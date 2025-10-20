W Credit Agricole ubezpieczysz samochód w aplikacji CA24 Mobile
Pakiet Moto można już kupić nie tylko w placówce Credit Agricole, ale również w aplikacji CA24 Mobile – wygodnie i bez wychodzenia z domu. Z tym ubezpieczeniem klienci zyskują ochronę swojego samochodu i finansowe wsparcie w razie wypadku lub kolizji.
2025-10-20, 08:19

Z Pakietem Moto klienci mogą zyskać NNW z najwyższą sumą ubezpieczenia na rynku, nawet do 500 tys. zł w zależności od wybranej opcji. Ubezpieczyciel wypłaci również do 1500 zł, jeśli podczas kolizji zostanie uszkodzony fotelik dziecięcy, a także obejmie ochroną Twojego psa lub kota podróżujących w pojeździe. Dodatkowo klienci mogą wykupić ubezpieczenie szyb, opon czy rozszerzyć AC o ochronę bagażu.

 

- Naszym klientom proponujemy opcje, które wyróżniają nas na rynku ubezpieczeniowym. W ramach NNW oferujemy ubezpieczenie all risk, czyli polisę, która zapewnia najszerszy możliwy zakres ochrony. A w tabeli uszczerbku na zdrowiu w ramach ubezpieczenia NNW pokazujemy konkretne kwoty świadczenia. Po to, żeby klient dokładnie wiedział, ile pieniędzy otrzyma 

– mówi Piotr Marcinów, Senior Product Manager w Credit Agricole.

 

Pakiet Moto to już kolejne ubezpieczenie po Pakiecie Pomoc dla Ciebie, Pakiecie Dom i Pakiecie Życie, które można kupić w aplikacji mobilnej banku Credit Agricole – CA24 Mobile. Dzięki obsłudze w kanale zdalnym klient wygodnie opłaci składkę, a polisę kupi nawet 90 dni przed rozpoczęciem okresu ochrony ubezpieczeniowej.

 

- Proces kupna ubezpieczenia zaprojektowaliśmy tak, aby był przyjazny i intuicyjny dla użytkowników. Klienci mogą łatwo sprawdzić ofertę, porównać pakiety i wybrać najkorzystniejszą opcję dla siebie. Zależy nam, by klienci jak najwięcej spraw mogli załatwić w kanałach zdalnych – wygodnie i bez wychodzenia z domu – podkreśla Piotr Marcinów.

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia dostępne są na stronie banku.

