Podpisaliśmy porozumienie ZBP w sprawie prostego języka
Bank Credit Agricole przystąpił do porozumienia Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu zrozumiałości języka w usługach bankowości detalicznej. To kolejny krok w stronę przejrzystej i spójnej komunikacji w relacjach z klientami.
2025-10-20, 13:23
  • Porozumienie potwierdza wspólne podejście sektora bankowego do ustawowego wymogu zrozumiałości języka na poziomie B2.
  • Częścią porozumienia jest standard prostego języka, wypracowany razem z ekspertami z ośrodków naukowych.
  • Wymóg zrozumiałości wynika z Polskiego Aktu o Dostępności, czyli ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

 

Ułatwianie dostępności

 

Polski Akt o Dostępności zobowiązuje banki do upraszczania języka, jakim posługują się w kontakcie z klientami. Przepisy wymagają, aby wszystkie informacje o usługach w bankowości detalicznej były jasne i zrozumiałe na poziomie biegłości językowej B2. Ustawodawca chciał w ten sposób zapewnić wszystkim klientom banków - w tym osobom ze szczególnymi potrzebami - możliwość wygodnego bankowania i podejmowania świadomych decyzji.

 

Kierując się podobnymi intencjami banki już w 2020 r., czyli na długo przed wejściem w życie przepisów ustawy, podpisały wspólną „Deklarację w sprawie standardu prostego języka” oraz opracowały „Dobre praktyki prostej komunikacji bankowej”, które wciąż są rozwijane i uzupełniane. Teraz podpisały nowe porozumienie, które wskazuje że stosowanie zasad prostego języka gwarantuje osiągnięcie standardu B2.

 

Prosty język i poziom B2 dają ten sam efekt

 

- Chodzi o wyjaśnienie pewnej rozbieżności. Poziom B2, do którego odsyła ustawa, służy ocenie kompetencji językowych osób uczących się języka polskiego jako obcego. Jednak w opinii ekspertek i ekspertów z zakresu językoznawstwa, stosowanie tej miary do oceny zrozumiałości informacji w języku ojczystym jest nieuzasadnione. Mogłoby to prowadzić do powstawania różnych standardów językowych ze szkodą dla konsumentek i konsumentów. Aby uniknąć tego typu sytuacji przyjęliśmy, że będziemy stosować zasady prostego języka jako te, które mogą być zbliżone do standardu B2 dla rodzimych użytkowniczek i użytkowników języka polskiego - wyjaśnia Ewelina Stachowicz, ekspertka prostego języka w Credit Agricole.

 

Standard prostego języka jest częścią porozumienia Związków Banków Polskich. Wypracowany został wspólnie z ekspertami z ośrodków naukowych, które zajmują się prostym językiem. Standard uwzględnia specyfikę języka bankowego.

 

Dlaczego to dla nas ważne

 

Bank Credit Agricole przystąpił do porozumienia, ponieważ chce:

  • dobrze rozumieć się z klientami i budować z nimi dobre relacje,
  • potwierdzić, że jest zgodni z trendami w sektorze bankowym,
  • mówić jednym głosem z innymi bankami i mieć spójne stanowisko wobec oczekiwań regulatorów, PFRON i Rzecznika Finansowego,

 


 

 

Budowanie partnerskich relacji

 

Credit Agricole już od kilku lat stosuje zasady prostego języka w komunikacji z klientami. W 2020 r., jako pierwszy bank w Polsce uzyskał certyfikat prostego języka dla treści umowy i regulaminu konta bankowego oraz dla treści umowy limitu w koncie. Do dziś bank dysponuje łącznie 11 certyfikatami jakości wystawionymi przez Pracownię Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego (oprócz umów i regulaminów, także dla aplikacji i intranetu). Żaden inny bank w Polsce nie ma więcej takich certyfikatów. Ponadto 33 pracowników banku zdobyło tytuł certyfikowanego eksperta prostego języka. Bank realizuje też strategię prostego języka na lata 2025-2028.

 

- Takie podejście pozwala budować partnerskie relacje z naszymi klientami. Kiedy obie strony się rozumieją, łatwiej o zaufanie. Pisanie i mówienie według zasad prostego języka, to pozornie mały zabieg, który przynosi jednak ogromny efekt. To wyraz empatycznego podejścia, zrozumienia potrzeb i delikatności w tak wrażliwej materii jak finanse – mówi Agnieszka Gorzkowicz z Biura Komunikacji Korporacyjnej, jedna ze współautorek treści w aplikacji CA24 Mobile.

 

- Dzięki prostemu językowi bankowość staje się bardziej dostępna dla wszystkich. Klienci nie boją się zadawać pytań i rozumieją, co wynika z umów. Dzięki temu czują się bezpiecznie i wiedzą, że są traktowani uczciwie – dodaje.

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Credit Agricole Bank Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.