Credit Agricole finansuje farmy fotowoltaiczne sieci Auchan

Projekt obejmuje sfinansowanie montażu 14 dachowych instalacji PV o łącznej mocy 13,7 MWp oraz 10 carport’ów o łącznej mocy 12,5 MWp. Cała produkcja energii elektrycznej z tych instalacji będzie przeznaczona dla sieci hipermarketów Auchan w Polsce.



Finansowanie projektu zapewniają wspólnie spółki należące do Grupy Credit Agricole: Credit Agricole Transition & Energies, Crédit Agricole Leasing & Factoring, Credit Agricole Bank Polska oraz LCL. Wartość transakcji to 25,6 mln euro. Udział polskiej spółki wynosi 33,33 proc, czyli ok. 8,5 mln euro.

Umowa została zawarta na okres 20 lat ze spółką Helexia PL Solar 1 Sp. z o. o. należącą do Grupy Helexia. Udzielony kredyt jest nowym finansowaniem, kwalifikowanym jako green financing.

Auchan to sieć hipermarketów założona w 1961 r. we Francji. Działa w dziewięciu krajach Europy i w Azji. W Polsce Auchan rozpoczęło swoją działalność w 1996 roku, od otwarcia hipermarketu w Piasecznie pod Warszawą. Przez ponad 25 lata swojej obecności w Polsce, stało się marką bardzo dobrze ocenianą przez klientów i utrzymującą pozycję lidera jako najtańsza sieć handlowa.

Grupa Helexia założona w 2010 r. zapewnia kompleksową wiedzę inżynierską, analizę biznesową i możliwości finansowania elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych u klientów w celu przyspieszenia transformacji energetycznej swoich klientów. Firma działa na 3 kontynentach i oferuje rozwiązania „pod klucz” przy zerowym CAPEXie.