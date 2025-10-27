Przeżyj noc w ZOO Wrocław z Credit Agricole

Credit Agricole zaprasza dzieci wraz z rodzicami do wspólnej zabawy w konkursie „Noc w ZOO”. Żeby wziąć w nim udział, wystarczy pójść do wybranego kina Cinema City na film „Noc w ZOO” i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Autorzy najciekawszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi spędzą wyjątkową noc we wrocławskim zoo.

- Dwudziestu zwycięzców z osobą towarzyszącą zaprosimy do Afrykarium, dokładnie do Kanału Mozambickiego. To właśnie tam pływają nad głowami zwiedzających płaszczki, rekiny i inne morskie stworzenia. Jestem przekonana, że noc w takich okolicznościach będzie wyjątkowym przeżyciem. Dodatkowo wyłonimy dziesięciu laureatów nagrody dodatkowej, którą są słuchawki JBL – mówi Aneta Słapa, product manager w Credit Agricole.

Rozwiązanie zadania konkursowego będzie można przesłać poprzez formularz dostępny na stronie www.credit-agricole.pl/nocwzookonkurs. Konkurs trwa do 17 listopada, a laureaci będą ogłoszeni 30 listopada.

- W Credit Agricole staramy się angażować w projekty, które rozwijają dziecięcą ciekawość świata. Wierzymy, że konkurs „Noc w ZOO” jest dobrą formą budowania relacji z naszymi klientami – zarówno dziećmi, jak i ich rodzicami – podkreśla Aneta Słapa.