Samsung Pay debiutuje w Polsce i w Credit Agricole

Udostępnienie płatności mobilnych na urządzeniach Galaxy to ważne uzupełnienie dotychczasowej oferty portfela cyfrowego Samsung Wallet. Polscy użytkownicy mogli do tej pory korzystać z funkcji przechowywania kart lojalnościowych, biletów czy kluczy cyfrowych. Teraz, dzięki udostępnieniu Samsung Pay, Samsung Wallet zyskuje pełną funkcjonalność, stając się prawdziwym centrum zarządzania cyfrowym życiem użytkownika z poziomu ekosystemu Galaxy.

- Polska jest jednym z najbardziej zaawansowanych cyfrowo rynków w Europie, jeśli chodzi o adopcję płatności bezgotówkowych. Wprowadzenie Samsung Pay to naturalny krok, by zaoferować naszym użytkownikom kompleksowe, bezpieczne i wygodne płatności. Wierzymy, że zwiększy to wygodę codziennych transakcji klientów oraz umocni pozycję Samsung na dynamicznie rosnącym rynku płatności cyfrowych w Polsce – mówi Marcin Garbarczyk, VP Head of Mobile Experience w Samsung Electronics Polska.

Samsung Pay dla klientów Credit Agricole

Samsung Pay to kolejna forma płatności mobilnych, którą bank Credit Agricole udostępnia swoim klientom. Mogą oni wybierać już spośród dziewięciu różnych form – w zależności od twoich potrzeb i przyzwyczajeń. Oprócz nowego rozwiązania firmy Samsung, bank oferuje także: BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay, SwatchPAY!, Visa Mobile i Click to Pay Mastercard.

- Nasi klienci mogą obecnie korzystać z większości form płatności mobilnych dostępnych w Polsce. Wiemy, że bardzo doceniają ten wybór. Każdy ma inne potrzeby i przyzwyczajenia, a my uważnie słuchamy klientów i dostarczamy im takie rozwiązania, z jakich chcą korzystać. To nasza strategia, którą konsekwentnie realizujemy już od kilku lat i w przyszłości nadal będziemy się jej trzymać – mówi Mateusz Dziuba, dyrektor Biura Kart Kredytowych i Płatności Alternatywnych w Credit Agricole.

Płać smartfonem lub smartwatchem

Dzięki wprowadzeniu usługi Samsung Pay, klienci Credit Agricole mogą dodawać swoje karty debetowe i kredytowe VISA i Mastercard do Samsung Wallet i płacić smartfonem Galaxy we wszystkich terminalach obsługujących płatności zbliżeniowe (NFC). Transakcje odbywają się tak samo, jak przy użyciu fizycznej karty - wystarczy aktywować telefon i zbliżyć go do czytnika. Samsung Pay działa również na inteligentnych zegarkach z serii Galaxy Watch. Można płacić przykładając urządzenie do terminala, bez konieczności sięgania po portfel czy telefon.

Aby rozpocząć korzystanie z Samsung Pay, należy posiadać na swoim urządzeniu odpowiednią wersję systemu Android (minimum 11) oraz najnowszą wersję aplikacji Samsung Wallet. Aplikacja jest dostępna do pobrania w Galaxy Store oraz Google Play. Po uruchomieniu Samsung Wallet należy wejść w opcję „Karty płatnicze”, a następnie dodać swoją kartę, postępując zgodnie z instrukcjami, a następnie zweryfikować ją np. kodem SMS otrzymanym z banku. Cała procedura trwa zaledwie kilka minut.

Usługa Samsung Pay jest dostępna na szerokiej gamie smartfonów Samsung - od flagowych modeli z serii Galaxy S i Z po wybrane telefony z serii A – pod warunkiem, że posiadają moduł zbliżeniowy NFC oraz zaktualizowane oprogramowanie (One UI). Lista urządzeń kompatybilnych dostępna jest na stronach Samsung. Płatności na zegarku są możliwe na nowszych smartwatchach z rodziny Galaxy Watch, obsługujących aplikację Samsung Wallet.