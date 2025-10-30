Pokolenie Zet i Silver więcej łączy niż dzieli w podejściu do finansów

Credit Agricole od lat bada postawy Polaków do oszczędzania i zarządzania domowym budżetem. W tegorocznej edycji badania wziął pod lupę także doświadczenia i przeżycia. Okazuje się, że z oszczędności finansuje je 36 proc. przedstawicielek i przedstawicieli pokolenia Zetek (19-26 lat) i 38 proc pokolenia Silver (60+ lat). To o sześć punktów procentowych więcej niż średnia dla wszystkich badanych osób.

- Najmłodsze i najstarsze pokolenia częściej podkreślają, że oszczędności pozwalają na realizację planów, marzeń i korzystanie z życia. Zapewne obie grupy mają więcej na to czasu, niż osoby w wieku 27-59 lat. One także mogą na to przeznaczyć najwięcej pieniędzy – bo albo nie mają innych wydatków, najmłodszych wspierają często dorośli, a najstarsi odłożyli już na ten cel pieniądze – mówi autorka badań, Katarzyna Kierzkowska z banku Credit Agricole.

Najmłodsze pokolenie, poza realizacją planów i marzeń, deklaruje, że oszczędności dają im możliwość rozwoju (19 proc.) oraz możliwość finasowania różnego rodzaju wyjść. Silversi doceniają to, że mogą sobie pozwolić na spontaniczne wydatki (21 proc.) oraz spotkania z przyjaciółmi „na mieście” (15 proc.). Wszystkie pokolenia na pierwszym miejscu wskazują - jako to, co dają im odłożone pieniądze - spokój w razie większych, niespodziewanych wydatków. Tak odpowiada 71 proc. Silversów (średnia dla wszystkich Polaków to 58 proc). Co ciekawe pokoleniu Y (30-45 lat) oszczędności pomogłyby w razie utraty pracy, o tym mówi 57 proc. z nich. W tej grupie najmocniej wybrzmiewają motywacje związane z lękami - utratą pracy, niespodziewanymi wydatkami (53 proc.) czy potrzebą zabezpieczenia bliskich (33 proc.). Jednocześnie też można zauważyć w tej grupie, ale w mniejszym stopniu – chęć przeznaczenia zgromadzonych pieniędzy na doświadczenia, i to w takim samym stopniu (28 proc.) jak pokolenie X (46-59 lat).

- Podejście do oszczędzania może być lustrzanym odbiciem momentu, w którym jesteśmy w życiu. Środkowe pokolenia zapewne są na tzw. dorobku, mają więcej zobowiązań, mniej czasu. Nic więc dziwnego, że o oszczędnościach myślą jako o poduszce bezpieczeństwa - dodaje Katarzyna Kierzkowska. – Jednak podejście najmłodszych osób mimo wszystko zwiastuje finansową rewolucję.

Wyniki badań wskazują, że Polacy szukają różnych sposobów na… unikanie wydatków. 60 proc. Zetek i 52 proc. Ygreków chowa przed sobą pieniądze. Zazwyczaj są to osobne konta, do których jest trudniejszy dostęp. Starsi wydają się bardziej zdyscyplinowani i potrafią nie sięgać po oszczędności, nawet gdy mają je pod ręką. Co ciekawe Polacy czują się winni, gdy pożyczają pieniądze od samych siebie.54 proc. osób, które naruszyło swoje oszczędności, jak najszybciej uzupełnia je potem, jeśli ma taką możliwość.

Niezmiennie od kilku lat wśród najpopularniejszych technik oszczędnościowych królują rabaty i promocje. Korzysta z nich 68 proc. Polaków. Na drugim miejscu jest naprawianie rzeczy zamiast kupowania (50 proc.), a na trzecim (49 proc.) wspomniane chowanie pieniędzy przed sobą.

- Zakładam, że Zetki znajdą swoje nowe sposoby na oszczędzanie. Oni najczęściej także szukają wiedzy i inspiracji. 44 proc. z nich chciałoby więcej wiedzieć, jak zarządzać domowym budżetem i oszczędnościami. Mogłoby się wydawać, że ich podejście w wydawaniu pieniędzy jest hedonistyczne. Ale co w tym złego, żeby w przemyślany sposób zaplanować wydatki, również na wydawałoby się zbędne rzeczy? – zastanawia się Katarzyna Kierzkowska.

Zetkom nie żal pieniędzy dobrej jakości sprzęt, na gadżety. Tak deklaruje 30 proc. z nich. Jednocześnie 50 proc. przedstawicieli tego pokolenia uważa, że te pieniądze warto wydać na rozwój, podobnie jak 34 proc. pokolenia Silver.

- W każdym wieku warto inwestować w swój rozwój. Coraz częściej nie szkoda na to młodszym pokoleniom, które zapewne widzą dla siebie więcej szans na rynku pracy i nie tylko. Warto byłoby, żeby również starsze pokolenia nie rezygnowały z tak dobrego pożytkowania oszczędności – dodaje Katarzyna Kierzkowska.

Credit Agricole od lat wspiera edukację finansową i promuje świadome zarządzanie budżetem. Wykorzystuje w tym celu wiele działań, m.in. animuje już ponad 8,2 tys. społeczność #WyzwanieOszczędzanie na profilu Facebook.

Badanie CAWI zrealizowane w sierpniu 2025 roku, na panelu badawczym Ariadna, N=2048, próba ogólnopolska, reprezentatywna, wiek 16+