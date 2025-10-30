Płatności powtarzalne BLIK dostępne w Credit Agricole

Płatności powtarzalne BLIK to odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników cyfrowych usług finansowych, w które wpisane są bezpieczne, szybkie, wygodne płatności. Jednorazowe zatwierdzenie za pomocą kodu BLIK zgody w aplikacji mobilnej banku uruchamia usługę automatycznej realizacji płatności w ramach wybranego zobowiązania – między innymi opłacania rachunków, subskrypcji, regularnego wspierania fundacji czy przejazdów za autostrady. Rozwiązanie umożliwia realizację transakcji automatycznie lub z każdorazowym potwierdzeniem, a kolejne płatności realizowane są zgodnie z wybranym harmonogramem i preferencjami użytkownika.

Korzystanie z usługi Płatności powtarzalne BLIK nie wymaga od użytkowników wpisywania danych wrażliwych, takich jak dane karty albo numer konta, co zapewnia poczucia bezpieczeństwa oraz sprawia, że uruchamianie płatności za konkretne zobowiązanie pozostaje wygodne i intuicyjne. Ponadto, wszystkimi aktywnymi zobowiązaniami w ramach tej usługi można zarządzać bezpośrednio w aplikacji CA24 Mobile – z możliwością podglądu historii płatności, edycji ustawień lub rezygnacji z usługi w dowolnym momencie.

- Powtarzalne płatności BLIK to kolejne udogodnienie które realnie ułatwia codzienne życie naszych klientów. Dzięki tej funkcji można w prosty i przede wszystkim bezpieczny sposób automatycznie opłacać rachunki czy subskrypcje, bez konieczności pamiętania o terminach. Chcemy, by bankowość mobilna była nie tylko nowoczesna, ale też naprawdę przyjazna i dopasowana do rytmu dnia naszych użytkowników. To właśnie z myślą o nich stale rozwijamy naszą aplikację i wprowadzamy rozwiązania, które oszczędzają czas i dają poczucie komfortu – mówi Damian Ragan, wiceprezes Credit Agricole.

Coraz szerszy zasięg usługi

Popularność płatności powtarzalnych BLIK stale rośnie i stają się one jednym z wygodniejszych sposobów regulowania cyklicznych zobowiązań. Credit Agricole jest ósmym bankiem w Polsce, który udostępnia tę usługę swoim klientom. Z płatności można korzystać w coraz większej liczbie sklepów i serwisów. Więcej informacji o działaniu usługi oraz o promocjach związanych z jej wykorzystaniem na stronie internetowej: BLIK – Płatności powtarzalne.

- Styl życia i sposób, w jaki korzystamy dziś z sieci i usług, sprawiają, że oczekujemy maksymalnej wygody – chcemy, by płatności „działy się same”, ale jednocześnie byśmy mogli mieć nad nimi pełną kontrolę w każdej chwili. Płatności powtarzalne BLIK idealnie odpowiadają na te potrzeby: są proste, bezpieczne i w pełni zintegrowane z aplikacją bankową. Udostępnienie usługi Płatności powtarzalne BLIK klientom Credit Agricole, to naturalny krok w stronę jeszcze większej wygody i przejrzystości w zarządzaniu codziennymi finansami – mówi Monika Król, wiceprezeska zarządu BLIKA.