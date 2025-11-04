Credit Agricole w czołówce rankingu banków Newsweeka

„Przyjazny bank Newsweeka” istnieje od 24 lat. Od czterech lat Newsweek bada usługi tylko 10 największych, działających w Polsce banków, które łącznie mają ok. 85% klientów z kontem detalicznym. Ranking dzieli się na dwie kategorie: "Bankowość tradycyjna" (Bank dla Kowalskiego) oraz „Bankowość zdalna”. Badanie prowadzi agencja Minds & Roses.

W kategorii bankowości tradycyjnej już drugi rok z rzędu Credit Agricole znalazł się w trójce najlepszych banków w Polsce. Bank otrzymał wysokie noty we wszystkich badanych aspektach: cechach placówki bankowej, pozyskaniu i utrzymaniu klienta, jakości obsługi i bankowości mobilnej.

W kategorii bankowości zdalnej, podobnie jak rok i dwa lata temu, Credit Agricole zajął dziewiąte miejsce. Najlepsze oceny otrzymał za kanały operacji i komunikacji oraz bankowość mobilną.

Równocześnie z rankingiem Newsweeka publikowany jest ranking miesięcznika Forbes. Tu w kategorii "Najlepszy bank dla klienta zamożnego" Credit Agricole zajął miejsce dziewiąte (warto zaznaczyć, że badanie prowadzone było zanim bank wprowadził ofertę produktów i usług dla klientów Prime). Natomiast w kategorii "Najlepszy bank dla firm" CA awansował rok do roku o jedno miejsce i obecnie zajmuje ósmą pozycję w rankingu.