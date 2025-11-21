Credit Agricole przyjmuje wnioski o zielone kredyty FENG
Bank Credit Agricole rozpoczął przyjmowanie wniosków o zielone kredyty FENG – jedno z kluczowych narzędzi zielonej transformacji polskich przedsiębiorstw. Credit Agricole przyjmuje wnioski o zobowiązania kredytowe, które są niezbędne do ubiegania się o finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
2025-11-21, 12:05

BGK dofinansuje do 80 proc. inwestycji w poprawę efektywności energetycznej. Ponadto, na etapie planowania inwestycji, Credit Agricole może dofinansować nawet  90 proc. kosztów wniosków o bezzwrotną dotację z BGK oraz wymaganych audytów energetycznych. Bank kieruje swoją ofertę do klientów korporacyjnych.

 

Bank Credit Agricole aktywnie angażuje się w finansowanie transformacji energetycznej. Wspiera inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków komercyjnych oraz maszyn, urządzeń i linii technologicznych. Udziela promes kredytowych niezbędnych do złożenia wniosku do BGK o bezzwrotną dotację. Przedsiębiorcy już mogą składać wnioski w czwartym konkursie. Aby to zrobić, muszą posiadać aktualną dokumentację: promesę kredytową oraz audyt energetyczny.

 

Warunkiem uzyskania dotacji z BGK jest realizacja inwestycji, która obniża zużycie energii pierwotnej o co najmniej 30 proc. Im większa redukcja energii pierwotnej, tym lepiej. Wymagana minimalna wartość inwestycji to 2 mln zł. Wnioski do BGK można składać do 8 stycznia 2026 r.

 

Najważniejsze zmiany w tegorocznej edycji Kredytu Ekologicznego FENG:

  • limit wydatków na OZE: maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji,
  • uproszczony audyt energetyczny: jedna karta zbiorcza zamiast kilku odrębnych dokumentów,
  • wykluczenie inwestycji już rozpoczętych: dofinansowanie obejmie wyłącznie nowe projekty,
  • doprecyzowanie wymogów ESG: projekty sprzeczne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ nie otrzymają wsparcia,
  • nowa definicja lokalizacji inwestycji: działki muszą znajdować się w jednej gminie i być połączone instalacją wewnętrzną,
  • finansowanie OZE tylko dla budynków objętych audytem,
  • brak wsparcia dla inwestycji obejmujących lokale mieszkalne.

Ponadto dla swoich klientów, koszty audytu energetycznego oraz wniosku o dofinansowanie bank Credit Agricole może sfinansować z grantu ELENA, dzięki partnerstwu z Pracodawcami RP. W ten sposób kompleksowo wspiera przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w transformację energetyczną.

 

- W Credit Agricole wspieramy firmy, które planują inwestycje w poprawę efektywności energetycznej. W ramach Kredytu Ekologicznego FENG zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie – od analizy projektu, przez przygotowanie wniosku aż po finansowanie inwestycji. Dzięki współpracy z partnerami zewnętrznymi oraz podejściu one-stop-shop nasi klienci mają wszystko w jednym miejscu. Tworzenie efektywnych i wygodnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów oraz holistyczne wsparcie klientów w transformacji energetycznej to element naszej strategii zrównoważonego rozwoju i ESGpodkreśla Bernard Muselet, Senior Country Officer Credit Agricole w Polsce.

 

Kredyt Ekologiczny FENG cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. W poprzednim naborze zainteresowanie programem było rekordowe. Wykorzystanie alokacji przekroczyło 120 proc. Aktualny nabór ma zwiększyć efektywność energetyczną inwestycji i zapewnić ich większą spójność z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
Credit Agricole Bank Polska
