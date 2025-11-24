CABP zorganizował CA Green Day dla klientów korporacyjnych
Credit Agricole Bank Polska zorganizował w Warszawie konferencję "CA Green Day" - pierwsze tego rodzaju wydarzenie dla klientów korporacyjnych. Celem konferencji było promowanie korzyści płynących ze zrównoważonego finansowania, a także stworzenie przestrzeni do skutecznego dialogu i współpracy pomiędzy bankiem i klientami.
2025-11-24, 08:36

Jak podkreślał otwierając konferencję Bernard Muselet, Senior Country Officer Credit Agricole w Polsce, kryzys środowiskowy nie jest już abstrakcyjnym pojęciem – już teraz zmienia nasze codzienne życie, gospodarkę i społeczeństwa. Zmiany klimatyczne, utrata bioróżnorodności i wyczerpywanie się zasobów wymagają zdecydowanych i skoordynowanych działań.

 

- W Crédit Agricole jesteśmy w pełni zaangażowani we wspieranie tej transformacji na poziomie lokalnym poprzez dostosowywanie naszych rozwiązań do konkretnych realiów rynkowych - powiedział. - Wierzymy, że banki mają do odegrania kluczową rolę w napędzaniu transformacji energetycznej i wprowadzaniu gospodarki na zieloną ścieżkę. Dlatego też jesteśmy zaangażowani we wspieranie naszych klientów w tym procesie na różne sposoby, czy to poprzez rozszerzanie naszej oferty o coraz bardziej zaawansowane produkty bankowe, czy też poprzez edukację w szerokim znaczeniu - dodał Bernard Muselet.

 

W konferencji udział wzięli:

▶️ Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor generalny UN Global Compact Network Poland

▶️ Quentin Dechamps, dyrektor ds. transformacji środowiskowej, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank

▶️ Jean-Paul Duhamel, Prezes Zarządu Crédit Agricole Transitions & Énergies

▶️ Janusz Wladyczak, Prezes Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Ich obecność zapewniła bardzo wysoki poziom merytoryczny dyskusji.

 

- Organizując CA Green Day, chcieliśmy podkreślić strategiczne zaangażowanie Grupy Crédit Agricole w kwestie ESG, zarówno na poziomie globalnym, jak i w Polsce. Postrzegamy ESG nie jako ograniczenie, ale jako realną szansę biznesową, która jest źródłem innowacji, konkurencyjności i odporności. Nasza konferencja była dobrą okazją do omówienia wyzwań związanych potrzebami klientów i wsparciem, jakie możemy zapewnić wspólnie z naszymi partnerami - powiedziała Ewa Deperas-Jarczewska, dyrektorka Zespołu Corporate Sustainability w CABP.

