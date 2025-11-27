Credit Agricole partnerem konferencji Bielik Summit

Bielik Summit 2025 to wyjątkowe wydarzenie, które łączy biznes, twórców i użytkowników sztucznej inteligencji. Przez jeden intensywny dzień – 27 listopada - uczestnicy przejdą pełną ścieżkę transformacji – od idei i prototypów, aż po realne wdrożenia w firmach i instytucjach.

Konferencja będzie się odbywać na dwóch scenach:

Biznes i Wdrożenia - ś cieżka poświęcona prezentacji konkretnych business case’ów i ich efektom. Każda prezentacja przedstawiana będzie w duecie: klient + dostawca / biznes + technologia. Zero teorii, tylko sprawdzone wdrożenia w sektorach takich jak bankowość, zdrowie, prawo, HR, ubezpieczenia, media czy contact center przyszłości.

Wszystko o Bieliku - ś cieżka dla pasjonatów AI i inżynierów. Eksperci odpowiedzialni za rozwój Bielika pokażą kulisy pracy z modelem: od czyszczenia danych i dostrajania do konkretnych zadań, po trenowanie i testowanie dużych modeli językowych.

Dla kogo?

Bielik Summit przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w biznesie:

liderów biznesu i menedżerów szukających praktycznych case studies;

specjalistów z branż: finansowej, medycznej, prawnej, ubezpieczeniowej, HR, mediowej i kreatywnej;

ekspertów IT i praktyków AI oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych technologii w firmach ;

specjalistów marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, szukający sprawdzonych rozwiązań w codziennej pracy.

- Nasze wydarzenie jest doskonałą okazją, aby w jednym miejscu spotkać i posłuchać praktyków biznesu i twórców technologii, zobaczyć działające wdrożenia i poznać kulisy pracy nad polskim otwartym modelem językowym Bielik.AI – mówi Sebastian Kondracki, założyciel i prezes fundacji Spichlerz | SpeakLeash, która odpowiada za rozwój Bielika.

Model dla Polski

Bielik to polski model językowy, co oznacza że został stworzony i wytrenowany z myślą o polskojęzycznych użytkownikach. W przeciwieństwie do globalnych modeli, trenowanych głównie na anglojęzycznych danych, Bielik świetnie radzi sobie z polskim kontekstem historycznym, społecznym i językowym. Dzięki temu jego odpowiedzi są bardziej precyzyjne i naturalne.

Eksperci banku Credit Agricole niemal od początku istnienia projektu Bielik współpracują z fundacją Spichlerz | SpeakLeash i wspierają rozwój polskiego modelu językowego.

- Dzięki tej dobrej i bliskiej współpracy, mamy dostęp do najnowszych technologii na bardzo wczesnym etapie. Możemy aktywnie wspomagać ich rozwój i przygotowywać się do wykorzystywania ich do pracy w naszym banku - mówi Piotr Muca, szef Innovation Lab Credit Agricole.

W maju tego roku bank był partnerem prezentacji Bielika na światowym finale konkursu Spotlight AI 2025 w Paryżu, zorganizowanym w ramach konferencji GOSIM. W czerwcu Credit Agricole wspierał również prezentację pierwszego na świecie automatycznego awatara języka migowego Migam.AI na dwóch globalnych konferencjach poświęconych sztucznej inteligencji: Vivatech i NVIDIA GTC w Paryżu.