Credit Agricole skredytuje spółkę Allegro

Finansowanie obejmuje kredyt terminowy w wysokości 3 mld zł oraz wielowalutowy kredyt odnawialny w wysokości równowartości 3 mld zł. Termin spłaty obydwu kredytów upływa w listopadzie 2030 r. Jest opcja przedłużenia ostatecznego terminu zapadalności w odniesieniu do kredytu odnawialnego o dodatkowe 60 miesięcy, pod warunkiem uzyskania zgody kredytodawców.

Nowe kredyty będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w skali roku, równej stawce WIBOR (lub, w odniesieniu do kredytu w euro, EURIBOR) (w każdym przypadku z zastrzeżeniem poziomu zerowego – "zero floor") oraz odpowiedniej marży w odniesieniu do nowego kredytu terminowego i nowego kredytu odnawialnego, która w każdym przypadku podlega siatce marż (margin grid) określonej w umowie kredytowej.

Nowe kredyty służą finansowaniu działalności bieżącej i częściowego refinansowania starego zadłużenia. Spółka pozyskała je we wrześniu 2020 roku. Obecnie składają się na nie 4,96 mld zł kredytu terminowego, dwie niewykorzystane linie kredytowe w wysokości 500 mln zł oraz 500 mln zł dodatkowego kredytu odnawialnego.

Allegro to największa polska platforma handlowa online typu marketplace, która umożliwia kupowanie i sprzedawanie szerokiej gamy produktów zarówno przez firmy, jak i osoby prywatne. Platforma działa w modelu e-commerce, oferując różnorodne kategorie produktów, od elektroniki po artykuły spożywcze. Allegro zapewnia bezpieczeństwo transakcji i wygodne metody płatności, a także narzędzia wspierające sprzedawców, takie jak programy marketingowe i program ochrony kupujących