I Ty możesz zostać świętym Mikołajem – zrób przelew dobroczynny w aplikacji CA24 Mobile

Mikołajki to doskonała okazja, by podzielić się dobrem z tymi, którzy najbardziej go potrzebują. Credit Agricole zachęca klientów, aby 6 grudnia – i każdego innego dnia – stali się współczesnymi świętymi Mikołajami. W aplikacji CA24 Mobile mogą w kilka chwil przekazać przelew dobroczynny na rzecz wybranej organizacji pomocowej.

Funkcja jest już dobrze znana użytkownikom aplikacji. Bank regularnie rozszerza listę dostępnych organizacji społecznych, aby każdy mógł wesprzeć cel bliski swojemu sercu – od działań humanitarnych, przez pomoc dzieciom, aż po inicjatywy ekologiczne. Przekazanie wsparcia jest szybkie i wygodne: wystarczy wybrać fundację, wpisać kwotę i zatwierdzić przelew.

– Zależy nam na tym, by nasi klienci mogli pomagać wtedy, kiedy czują taką potrzebę. Mikołajki to idealny moment, by przypomnieć, że dobro przekazane dalej wraca – często w najmniej oczekiwanym momencie – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy Credit Agricole.

Bank nieprzerwanie rozwija funkcję wspierającą działania dobroczynne, tak aby pomaganie było jeszcze prostsze i bardziej dostępne. Do tej pory klienci Credit Agricole wykonali 5,6 tys. przelewów dobroczynnych na ponad 342 tys. zł.

- Często myślimy, że drobne kwoty niewiele znaczą. Tymczasem to właśnie one potrafią zamienić się w realne dobro. Każda, nawet najmniejsza wpłata pomaga organizacjom działać i wspierać tych, którzy potrzebują tego najbardziej. Zachęcamy, żeby nie wahać się przed małymi gestami, bo te z czasem dają naprawdę imponujące efekty – podkreśla Przemysław Przybylski.