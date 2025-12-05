Małe kroki w wielkim świecie pieniędzy – Tosia uczy z Credit Agricole

Credit Agricole objął patronat nad najnowszym wydaniem książki „Gospodarna Tosia” – wyjątkowej serii edukacyjnej, która w ciepły i zrozumiały sposób wprowadza najmłodszych w świat finansów. W tym wydaniu Tosia odwiedza placówkę bankową. Subtelne nawiązania do codziennej pracy doradcy klienta – którą w książce wykonuje tata Tosi – pokazują rolę banków w codziennym życiu oraz wagę edukacji finansowej od najmłodszych lat.

Publikacja powstała dzięki współpracy trzech twórczyń:

Anny Duszyńskiej – autorki odpowiedzialnej za pełną ciepła narrację, która uczy dzieci zaradności i rozsądnego gospodarowania pieniędzmi.

Doroty Sierakowskiej – redaktorki, która dbała o spójność i edukacyjny charakter tekstu tak, by był atrakcyjny i zrozumiały dla młodych czytelników.

Katarzyny Juszczak – ilustratorki, której ilustracje dodają historii lekkości i rodzinnego klimatu, wzmacniając przekaz edukacyjny.

- Edukacja finansowa jest jednym z najważniejszych elementów budowania stabilnej przyszłości. Dlatego chcemy wspierać rodziców i dzieci w oswajaniu tematu pieniędzy w sposób naturalny i przyjazny. „Gospodarna Tosia” idealnie realizuje tę misję, pokazując świat finansów oczami dziecka – podkreśla Aneta Słapa, Product Manager w banku Credit Agricole.

Książka będzie dostępna w placówkach Credit Agricole. Mogą ją otrzymać wszyscy klienci, którzy otworzą lub otworzyli już Konto dla Ciebie JUNIOR swoim dzieciom. Wystarczy, że odwiedzą placówkę banku od 9 grudnia do końca tego miesiąca. Projekt jest doskonałą okazją do wprowadzania w domach edukacji finansowej, budowania rodzinnych relacji oraz podkreślenia roli banku w kształtowaniu dobrych nawyków finansowych najmłodszych. „Gospodarna Tosia” łączy wartościowe treści z praktycznymi przykładami, wspierając dzieci w budowaniu zdrowej i świadomej postawy wobec pieniędzy.