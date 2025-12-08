Credit Agricole udzielił kredytu KGHM

Nowy kredyt zastąpi aktualnie obowiązujący odnawialny kredyt konsorcjalny w kwocie 1,5 mld dol. z grudnia 2019 r. Umowę zawarliśmy na okres pięciu lat i zawiera dwie opcje jednorocznego przedłużenia, a także niewiążącą opcję podwyższenia kwoty kredytu o łączną kwotę nieprzekraczającą 500 mln dolarów w ciągu 36 miesięcy od jej podpisania.

KGHM informuje, że środki z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych. Chodzi o inwestycje, ale także bieżącą działalność KGHM oraz spółek z grupy kapitałowej.

Konsorcjum, którego jesteśmy częścią składa się z 15 banków. Nasz udział wynosi 2,6 proc., co przekłada się na kwotę 40 mln dolarów. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową SOFR, powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA.

KGHM jest największym w Europie producentem miedzi, uznawanej za surowiec strategiczny dla Unii Europejskiej. Odpowiada za niemal 50 proc. unijnej produkcji miedzi górniczej. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.