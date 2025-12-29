Kredyt hipoteczny bez tajemnic. Credit Agricole oddaje w ręce klientów praktyczny poradnik

„Kredyt hipoteczny od A do Z. Poradnik dla początkujących” to pozycja obowiązkowa dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kredytem hipotecznym. Autorzy e-booka – eksperci banku Credit Agricole – postawili na praktykę, prosty język i przykłady zamiast skomplikowanego żargonu finansowego. Wszystko to w ciekawej i czytelnej formie.

– Widzimy, że klienci często czują się zagubieni już na samym początku drogi do kredytu hipotecznego. Naszym celem było stworzenie materiału, który uporządkuje wiedzę i pokaże, że ten proces da się przejść spokojnie, krok po kroku, bez zbędnego stresu – podkreśla Marcin Woźniczko, content marketing manager w Credit Agricole.

E-book zaczyna się od podstaw, czyli od przygotowania do kredytu – analizy własnych finansów, budowania zdolności kredytowej i kompletowania dokumentów. Następnie wyjaśnia, na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty, czym różni się oprocentowanie stałe od zmiennego oraz jakie koszty – poza ratą – warto uwzględnić w domowym budżecie. Czytelnicy znajdą w nim także opis procesu składania wniosku, decyzji kredytowej, podpisania umowy oraz uruchomienia środków.

Bezpłatny e-book „Kredyt hipoteczny od A do Z” można pobrać na stronie internetowej banku: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/poradnik-hipoteczny