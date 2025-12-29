Kredyt hipoteczny bez tajemnic. Credit Agricole oddaje w ręce klientów praktyczny poradnik
Kredyt hipoteczny to dla wielu osób jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu, a jednocześnie proces, który potrafi budzić sporo emocji i pytań. Jak się przygotować? Od czego zacząć? Jak to wygląda w praktyce? W odpowiedzi na te wątpliwości bank Credit Agricole przygotował bezpłatny e-book „Kredyt hipoteczny od A do Z”.
2025-12-29, 14:04

„Kredyt hipoteczny od A do Z. Poradnik dla początkujących” to pozycja obowiązkowa dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kredytem hipotecznym. Autorzy e-booka – eksperci banku Credit Agricole – postawili na praktykę, prosty język i przykłady zamiast skomplikowanego żargonu finansowego. Wszystko to w ciekawej i czytelnej formie.

 

 – Widzimy, że klienci często czują się zagubieni już na samym początku drogi do kredytu hipotecznego. Naszym celem było stworzenie materiału, który uporządkuje wiedzę i pokaże, że ten proces da się przejść spokojnie, krok po kroku, bez zbędnego stresu – podkreśla Marcin Woźniczko, content marketing manager w Credit Agricole.

 

E-book zaczyna się od podstaw, czyli od przygotowania do kredytu – analizy własnych finansów, budowania zdolności kredytowej i kompletowania dokumentów. Następnie wyjaśnia, na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty, czym różni się oprocentowanie stałe od zmiennego oraz jakie koszty – poza ratą – warto uwzględnić w domowym budżecie. Czytelnicy znajdą w nim także opis procesu składania wniosku, decyzji kredytowej, podpisania umowy oraz uruchomienia środków.

 

Bezpłatny e-book „Kredyt hipoteczny od A do Z” można pobrać na stronie internetowej banku: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/poradnik-hipoteczny  

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Credit Agricole Bank Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.