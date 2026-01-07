Nowy rok, nowe korzyści w Credit Agricole

Początek roku to dobry moment na zmiany finansowe – szczególnie jeśli mogą się z nimi wiązać dodatkowe korzyści. Bank Credit Agricole przygotował nowe bonusy dla osób, które zdecydują się na otwarcie konta osobistego. Nowi klienci mogą wybrać jedną z dwóch promocji, dopasowaną do swoich potrzeb: zwrot kosztów ubezpieczenia OC samochodu nawet do 1000 zł lub zwroty za codzienne zakupy o łącznej wartości do 720 zł.

Zwrot za OC i assistance w Europie

Pierwsza z ofert łączy otwarcie konta osobistego z ubezpieczeniem komunikacyjnym w Pakiecie Moto. W jej ramach nowi klienci mogą otrzymać zwrot kosztów OC do 1000 zł oraz skorzystać z assistance obowiązującego na terenie Europy. Aby skorzystać z promocji, wystarczy otworzyć konto osobiste (Konto dla Ciebie, Konto dla Ciebie Prime lub Konto dla Ciebie MOVE!) wraz z kartą debetową oraz zawrzeć umowę ubezpieczenia samochodu w Pakiecie Moto i wyrazić wymagane zgody marketingowe. Następnie co miesiąc wykonać minimum pięć transakcji bezgotówkowych i utrzymywać zgody marketingowe.

Zwrot wypłacany jest przez 10 miesięcy, w równych częściach – maksymalnie do 100 zł miesięcznie. Łącznie można więc odzyskać nawet 1000 zł. Pakiet Moto zapewnia ochronę samochodu i wsparcie finansowe w razie kolizji lub wypadku, a wysokość składki zależy od wybranego zakresu ochrony.

Zwroty za zakupy – nawet 720 zł w rok

Alternatywą dla Pakietu Moto jest promocja „Zyskaj do 720 zł zwrotów za zakupy”. To rozwiązanie dla osób, które chcą zyskać na codziennych płatnościach. Po otwarciu Konta dla Ciebie lub Konta dla Ciebie Prime ze zgodami marketingowymi i zamówieniu karty debetowej klienci mogą przez 12 miesięcy otrzymywać zwrot w wysokości 4 proc. wartości zakupów opłaconych kartą, BLIK-iem lub portfelem cyfrowym – do 60 zł miesięcznie. W skali roku daje to nawet 720 zł. Warunkiem udziału w promocji jest wykonanie minimum 10 transakcji miesięcznie oraz utrzymanie zgód marketingowych.

Dla kogo i do kiedy?

Obie promocje skierowane są do osób, które nie posiadały konta w banku od co najmniej 1 stycznia 2024 r. Oferty są dostępne w placówkach banku oraz w aplikacji CA24 Mobile do 31 marca 2026 r.